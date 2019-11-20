收留前男友遭「強勢交疊」...人妻尖叫：不要！家人撞門見這幕　她崩潰割腕

▲她好心收留前男友，卻遭對方性侵得逞。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者戴若涵／高雄報導

高雄市一名人妻小乃（化名）婚後仍與前男友阿九（化名）持續聯絡。她2018年與阿九及其他友人到釣蝦場飲酒作樂，事後小乃好心將阿九留宿家中客廳，孰料，對方竟朝她伸出狼爪，這一幕還被家人撞見，讓她羞憤到當場用刮鬍刀割腕。法院審理後，依強制性交罪判阿九有期徒刑3年6月。可上訴。

判決指出，小乃2018年3月底晚間與阿九及友人到釣蝦場飲酒，結束後一行人一同回到小乃的住處休息，沒想到阿九竟趁著小乃酒後熟睡，偷偷從客廳潛入小乃位於一樓的房間內，親吻對方臉頰、嘴巴、脖子，不顧逐漸清醒的小乃拒絕，硬上得逞。

小乃家人聽到她大聲喊叫，隨即下樓查看。小乃遭蹂躪的這幕被目擊羞憤難當，隨即以刮鬍刀割腕自殘，事後提出告訴。

阿九不否認與小乃發生關係，但他辯稱，案發當時小乃從房間走到廁所不慎跌倒，他出手攙扶，回到房間後，小乃先親他嘴巴、脫他衣服，接著又親吻下體，這才發生關係。他表示，自己與小乃曾是情侶關係，分手後還是有金錢往來，強辯小乃自殘的舉動「是為了要保護我」。

但小乃表示，事發時她睡到一半感覺有人出手撫摸，她迷糊之中說「不要吵我，我要睡覺」，結果對方不理，邊親邊摸她的身體。她大感不妙，用手推拒對方，並高喊「不要這樣」，但對方竟要求她，「小聲一點，知道我是誰嗎？」她這才知道阿九身分。

小乃不斷抗拒，並大喊「我會痛」，但阿九仍無視並性侵得逞。此時房內的聲響也驚動在屋內的2名小乃家人，2人先是撞門，接著房門開啟後，便見到眼前赤裸的阿九與小乃，當場質問小乃，「妳對得起妳老公嗎？」。阿九則回，2人是合意性交。

法院勘驗各項事證後發現，雖然小乃與阿九分手後仍頻繁互動，也有金錢借貸關係，但事發後，小乃曾傳訊息給阿九，「你趁我喝醉酒對我做那件事情，我還有推你說不要，我有說很痛，雖然我不是在室的女生，但是我還有尊嚴，我替你想現在賺錢不容易，幫你省下住宿費用，沒想到你還這樣對我，你良心過意的去嗎？」法官依強制性交罪，判阿九有期徒刑3年6月，全案仍可上訴。

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