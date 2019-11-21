小鎮5年狂撿到12袋現金「每袋7.8萬元」　警方尋找神秘散財男

▲小鎮過去5年來一直有人撿到神秘現金袋。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

英國達勒姆郡一小村莊近來出現神秘人士四處散財，自2014年以來已有12起民眾拾獲一袋現金的奇異事件，現金袋常常出現在人行道上等很顯眼的地方，更難得的是，民眾每次撿到後都會直接交到警察局，警方至今仍在追查現金袋的來源。

位於北海沿岸的村莊布萊克霍爾科勒瑞(Blackhall Colliery)，自2014年開始陸續被發現了12個神祕現金袋，裡面通常會裝有面額英鎊20元（約台幣789元）的多張紙鈔，總計英鎊2,000元（約台幣7.8萬元），光是今年就一連發生了4起，最新的一起則是發生在本周一（18日）早晨。

警方多年來一直嘗試找出擺放現金袋的人，除了查訪村莊中幾位居民或組織，還到銀行與郵局對支票進行檢查，甚至調查了指紋，但都還是一無所獲。

警探福斯特(John Forster)表示，他們不認為這些錢與毒品交易或是洗錢等非法行動有關，「這有可能是某個有錢人的善行，但我更慶幸這個社區的居民都十分善良，撿到錢的人都只想把錢還給失主」，如果再過一段時間錢還是無人認領，有可能會用來獎勵拾金不昧的民眾。

Mystery £2k cash bundles left on pavements in Blackhall Colliery https://t.co/ScbaOAcxdW — BBC News England (@BBCEngland) November 18, 2019

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