日韓《軍情協定》今晚失效！南韓逼撤銷出口限制　日求秘密協議

▲日韓貿易戰越演越烈，《軍情協定》也面臨破裂。（圖／路透）

記者林瑩真／編譯

日韓《軍事情報機密保護協定》（GSOMIA）將於23日0時失效，等於日韓雙方只剩最後一天時間能改變決定。不過南韓強調，若日本不改變對南韓實施出口管理的態度，《軍情協定》只會如期喊停；至於日本，則希望透過其他協商來延續《軍情協定》。

綜合日媒報導，南韓21日召開國家安全保障會議，但對外的聲明簡短且缺乏細節，幾乎沒有結論。外交部長康京和僅強調，日本對南韓實施出口管理是「不正當、損害互信的報復性措施」，若希望重談《軍情協定》，日本必須撤銷出口管理措施，改變對南韓的經濟態度，否則《軍情協定》將會如期終止。

對此，日本官房長官菅義偉回應，是為了妥善管理軍事用途的技術貿易，才會根據國際規則、重新進行出口管理，表態不願撤銷出口管理。不過為了避免《軍情協定》終止，日本意圖透過秘密外交協議來尋找其他方案，反覆要求南韓重新考慮終止《軍情協定》的決定。

雖然《軍情協定》是針對日韓之間，交換關於北韓飛彈、核武器等隱密性高的軍事情報，但美日韓三國之間的安全保障也相當重要，因此美國也強烈要求南韓重新考慮是否廢棄《軍情協定》，就怕缺乏軍事情報。

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