扒光喝茫女同學偷拍！高學歷男隨身碟滿滿裸照　妻怒揪惡行

▲吳男參加研究所同學會飲酒歡唱，竟趁老婆不注意時偷拍女性同學的裙底風光。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者徐愷昕／新北報導

吳姓男子2011年底與妻子偕同8名研究所同學前往KTV歡唱，當天他不顧老婆在旁邊，竟拿起手機偷拍同學小晴（化名）的裙底風光。事隔半年他們再次舉辦聚會，小晴結束後因爛醉，由吳男夫妻代為照顧，不料吳男又再起犯意，趁老婆不注意時進入小晴休息的房間，將她衣服拉開後再次偷拍私密照得逞。新北地院依乘機猥褻及妨害秘密罪，判吳男7個月及2個月徒刑，仍可上訴。

據判決，吳男與研究所同學2011年12月23日晚間在台北市一KTV歡唱，當時吳男不顧老婆在旁，竟拿起手機偷拍同學小晴的裙底風光，存在自己手機內欣賞。事隔半年，2012年5月4日晚間他們同一群人又再次相約喝酒同樂，小晴當天因喝茫了無法自行離開，改由吳男與老婆代為照顧，他們夫妻倆將小晴帶回家後，由吳妻協助小晴更衣，讓她舒適在主臥室內休息。

吳男見時機剛好，便趁老婆不注意時偷溜進小晴休息的房間，在她意識模糊無法抵抗的情況下，拉開上衣及內褲讓她全身赤裸，喬好角度位置後，拿照相機拍攝多張私密照存在自己的隨身碟中。吳妻2018年12月22日意外發現吳男私藏的裸露照，好心告之小晴事情曝光。後續小晴因擔心照片外流，趕緊向警方報案。

由於事證明確，法官審理時吳男坦承犯行，並表示願意以30萬元賠償金和解，但小晴不接受，開口求償500萬元，雙方至今仍因金額談不攏而未達成和解。

法官審酌，吳男趁小晴喝醉無意識、無法反抗的情況下掀衣偷拍，這樣的行為已構成猥褻，又他拍攝完後不經當事人同意，將照片擅自存在自己的隨身碟中，已明顯侵害對方隱私及性自主權，最後依乘機猥褻及妨害秘密罪，判吳男7個月及2個月徒刑，仍可上訴。

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