新婚夫妻普吉島蜜月　爽吸電子煙遭關牢房5天、驅逐出境

圖文／周刊王

泰國醫學會會長Ronnachai Kongsakon醫師（簡稱康會長），同時也是現任亞太拒菸協會（APACT）的主席，應國家衛生研究院名譽研究員温啟邦教授邀請來台參加座談會，特別提早拜訪董氏基金會，感謝董氏基金會在1989年成立亞太拒菸協會，共同對抗國際菸草公司的侵略，同時特地邀請董氏加入泰國控菸聯盟。

康會長表示，泰國近年推動一連串積極菸害防制政策，繼執行「菸品容器正反面需印製85%警示圖文」後，今年9月11日更亞洲首創~開始執行「菸盒素面包裝」，即所有菸盒除警示圖文外都須為土綠色（俗稱大便色），連購菸年齡提高至20歲，同時擴大禁菸區域、下令讓所有的觀光海灘全面禁菸。

此外，全面禁止電子煙、加熱菸等新興菸品，訂定高額罰款及刑期，今年1月就有一名法國婦女與未婚夫到普吉島度假，因手持電子煙遭到起訴，不僅被關進牢房5天，還付高額罰款，最後被驅逐出境。身為醫師，他非常樂於看到政府推動積極有效的菸害防制政策，台灣一定要加油，大家共同鞏固亞太區域控菸防線。

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董氏基金會執行長姚思遠表示，美國從8月起就爆發的電子煙相關肺傷害（EVALI）疫情不斷發燒，至上周案例已2051人，有39人死亡；本周再傳美國底特律一家醫院召開記者會，院內一名17歲密西根州男孩因吸食電子煙導致肺部嚴重損壞，必須進行雙肺移植手術。

美國開放電子煙後短短幾年，就造成如此嚴重的疫情以及青少年的濫用，儘管川普政府宣布研擬補救方案，但面對菸商龐大壓力，顯然是舉步維艱，且對已經造成的人民健康及生命損失，所有的禁止宣示也都不過是亡羊補牢而已。

姚思遠執行長指出，不論傳統或電子煙、加熱菸等新興菸品，對人民的健康都是有百害而無一利，泰國菸害防制政策的長足進步，尤其是政府不懼電子煙產業的龐大壓力而能夠嚴格禁止，台灣政府也應為了保障人民健康，堅守全面禁止新興菸品立場，盡速修法防範未然。

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