抽電子煙肺部「滿是疤痕」！　17歲少年命危慘遭「換掉雙肺」

A teenager whose lungs were damaged by vaping underwent a double-lung transplant. It was “like nothing I’ve seen before,” the surgeon said. https://t.co/8FAePFmWkC — The New York Times (@nytimes) November 13, 2019

記者黃心瑀／綜合報導

美國疑似因吸食電子煙的死亡病例，截至目前為止至少已經有39件，也讓人開始擔心電子煙是否真的對人體造成危害。密歇根州一名17歲的少年在吸食電子煙後，呼吸功能逐漸惡化，被檢查出肺部滿被疤痕佈滿，受到嚴重損傷，在緊急手術之後成為美國第一名接受雙肺移植的病患，同時他的運動員生活也因此被終結。

綜合外媒報導，該名男孩在9月3日時被送往底特律的一間醫院，當時大家一致認為他只是得到肺炎，沒想到就在一周後，他的呼吸功能明顯惡化，嚴重到需要插管；10月3日時，他的健康狀況急轉直下，需要接受生命維持器才能繼續活下去，而他也被檢查出肺部嚴重發炎跟佈滿疤痕，迅速被醫護人員列為肺部移植的緊急病患。

男孩在10月15日時，接受了6個小時的雙肺移植手術，但對他來說這並不是解決的辦法，因為他的康復過程將會又長又辛苦。亨利•福特醫院（Henry Ford Hospital）胸腔器官移植手術主任哈桑（Hassan Nemeh）表示，男孩如果不緊急接受手術，將會面臨死亡，他同時也提到，以前從來沒遇到這樣的案例，但現在不得不向孩子們警告電子煙有多危險，其所造成的傷害是很難復原的。

報導中指出，男孩的家人要求醫生分享這個故事，以提醒世人電子煙對生命造成的可怕威脅，他們說，男孩原本是一名健康的16歲運動員，但在短時間內他的生活被改變了，他插了管並擁有了兩個新的肺，現在必須面對漫長又痛苦的康復過程，生命受到了嚴重的影響。