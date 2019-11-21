　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
保險 保險新聞 名人談保險 保險達人 熱門話題

關注兒童健康發展！三商美邦人壽首推「微飲食實驗室」　建立親子樂食好習慣

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲三商美邦人壽首推「微飲食實驗室」，邀請親子一同建立樂食好習慣。（圖／三商美邦人壽）

▲三商美邦人壽首推「微飲食實驗室」，邀請親子一同建立樂食好習慣。圖為台北場。（圖／三商美邦人壽提供）

財經中心／台北報導

三商美邦人壽攜手董氏基金會食品營養中心，深入校園推動「三樂小子養成計畫」，培養國小學童樂食、樂動、樂活的三樂好習慣，6年來已前進全台55所校園，改善80%以上參與計畫的學童體況，今年更首推三樂小子「微飲食實驗室」，邀請親子共同參與，透過科學實驗及親自動手作的方式，發掘飲食的真相，一同建立樂食好習慣。

長期關注兒童健康發展，三商美邦人壽今年10月底及11月初，在台北、台中及高雄三地舉辦的三樂小子「微飲食實驗室」，是三商美邦人壽在「三樂小子養成計畫」中的創新單元，以精緻化的工作坊模式進行。

三商美邦人壽表示，這次活動同時號召三商美邦同仁擔任各組小隊輔，與食品營養專家一起協助父母與孩子透過分組討論、深度參與及互動，更加親近樂食的生活。活動中，還運用了冰塊加鹽可急速降溫的物理變化原理，帶領親子們用有趣的科學實驗，結合健康的食材，做出好玩又好吃的點心，讓健康飲食不再只是書本上的知識，更能輕鬆落實到家庭生活中。

三樂小子「微飲食實驗室」共計有3場次，240位親子搶得限量的參與名額。三商美邦人壽表示，可在DIY及遊戲中學習到更多的樂食概念，共享溫馨的親子互動時光；此外，活動報名費所得，三商美邦人壽將全數捐贈予心路基金會，用以支持偏鄉地區發育遲緩孩童的早療計畫，期望透過「三樂小子養成計劃」的推動，讓孩子們成長得更茁壯、讓台灣的家庭更加幸福快樂。

▲三商美邦人壽首推「微飲食實驗室」，邀請親子一同建立樂食好習慣。（圖／三商美邦人壽）

▲三商美邦人壽首推「微飲食實驗室」，邀請親子一同建立樂食好習慣。（圖／三商美邦人壽）

▲「微飲食實驗室」圖上為台中場，圖下為高雄場。（圖／三商美邦人壽提供）

 
ET快訊
辣妻酒店賣笑跳樓亡　夫最後通電「快回家」…岳母悲痛：都是因為
愛莉莎莎突宣布停工！「坐輪椅動手術」：住院前剪好影片了
老人搭機膀胱快爆裂！仁醫「用嘴」幫吸800毫升尿液急救
Her超任性下殺38折！從保養品到生活用品快來買好買滿
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 保險最新 全站最新

關注兒童健康發展！三商美邦人壽首推「微飲食實驗室」　建立親子樂食好習慣

南山人壽新系統之亂引發勞資爭議！2次調解流局　工會怒轟公司「財大氣粗」　

南山人壽花159億標地　保險業務員搖頭嘆：看似「光鮮亮麗」內部問題爭議卻沒解決！

連續7年贊助交響樂團！三商美邦培育台灣年輕音樂家　獲「文馨獎」銀獎

法國駐台代表公孫孟「參訪法國巴黎人壽」　iSpace提供台灣客戶創新數位服務

探訪最接近天堂的國度「丹麥」 月薪18萬繳稅60%享終生福利

小芋圓混搭芋泥鮮奶、純蜂蜜！珍煮丹秋冬限定新品上市　只有這天買一送一

《兜圈》真的難唱嗎？聽林宥嘉神級LIVE版　唱一半衝下台...坐幸運歌迷旁唱完！

方志友甜喊：楊銘威就是將軍　對小孩教育「會做人比念書重要」

台灣「舊鞋救命」海運9千公里 遠赴肯亞徒手清孩童腳上沙蚤

林宥嘉喬裝攝助舉boom亂入 開口秒秀天籟！少女嚇瘋狂跳

印度「1所學校藏52對雙胞胎」 老師超困擾：還會懲罰錯人！

美國小孩「試吃榴槤」反應超兩極！　吃下秒變臉+乾嘔：像發霉的起司

「第7天上班」22歲外送員撞歪賓利 車凹賠天價？他：還在談和解金...

ㄘㄨㄚˋ可？沒有人在講「對不起」　台灣球場經典文化！網笑：全遇過

關注兒童健康發展！三商美邦人壽首推「微飲食實驗室」　建立親子樂食好習慣

南山人壽新系統之亂引發勞資爭議！2次調解流局　工會怒轟公司「財大氣粗」　

南山人壽花159億標地　保險業務員搖頭嘆：看似「光鮮亮麗」內部問題爭議卻沒解決！

連續7年贊助交響樂團！三商美邦培育台灣年輕音樂家　獲「文馨獎」銀獎

法國駐台代表公孫孟「參訪法國巴黎人壽」　iSpace提供台灣客戶創新數位服務

頻挺港警惹議　葉毓蘭封口了：現在開始只專心談國內議題

叫Google Assistant「唸」新聞給你聽　明年推各國版本

陪蔡適應登記導致其他人吃味？　蔡英文：他在外交國防幫我很多！

日職／每天提前3小時到球場　日職傳奇親自指導陽岱鋼

媳婦出錢遊韓國！婆婆開心炫耀　婆媽「神回酸爆」：哪那麼孝順...網白眼

法拉盛四川美食　成都冒菜獨樂樂

郭國文《苦瓜臉的逆轉勝》　賴清德力挺推薦新書

驚訝陳偉殷被馬林魚讓渡　王建民：可續留美國

史上最尷尬！ 新娘開心切蛋糕「超垂八字奶」竟偷跑見客...來賓全傻眼

布袋戲首代女演師江賜美88大壽　侯友宜道賀發揚台灣傳統藝術

「車整個撞到碎掉」連3天嚇醒　Youtuber惡夢成真魂斷街頭...女友命危　

保險熱門新聞

南山花159億標地　保險員嘆：看似「光鮮亮麗」內部問題卻沒解決

長照險也停售高層促快買　傳言國外再保公司打算收掉

南山新系統之亂引發勞資爭議！2次調解流局　工會怒轟「財大氣粗」　

儲蓄險將變貴…引爆絕版搶買！「明年只剩定存可以挑」

【搞懂承攬僱傭】寧願每月被罰50萬　這家保險公司不幫員工提勞退

台灣離婚率世界第四　離婚協議書APP問世

保單明年漲定了「儲蓄險恐暴漲30%」

一張表懂車禍調解官要看的單據

明年儲蓄險要漲價了！　金管會拍板調降責任準備金利率

「固定利率3%」終身壽險熱賣！逐漸取代利變型保單

三商美邦失能照護終身險　榮獲「國家品牌玉山獎」首獎

南山人壽小股東怒斥公司不把業務員當同仁　名為承攬卻當僱傭管理

「保單借款」6大優點　專家這麼說

一張表搞懂失能險與長照險！　挑選時必留意2大關鍵

更多熱門

相關新聞

「用愛轉變世界」生命教育講座

「用愛轉變世界」生命教育講座

「用愛轉變世界」生命教育講座及「守護兒童權利步道」體驗活動，11月20日來到台南市北區文元國小，針對二年級約319名學童倡導兒童權利公約。

英華達捐贈血壓計999台　嘉惠台東弱勢

英華達捐贈血壓計999台　嘉惠台東弱勢

連續7年贊助交響樂團！三商美邦獲「文馨獎」銀獎

連續7年贊助交響樂團！三商美邦獲「文馨獎」銀獎

藥用及保健植物是台灣最具競爭力的生技產業

藥用及保健植物是台灣最具競爭力的生技產業

合理正確使用抗生素

合理正確使用抗生素

關鍵字：

三商美邦人壽兒童健康

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 乾拌麵 反送中 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 乾拌麵12強 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

她賣笑扛家計...下班打給老公：我好累！墜13F慘死

台北男翻進2樓性侵！熟睡女崩潰：味道很重

子涵破壞行規遭「淫窟組織」封殺

16歲高中妹討抱抱！被男友載走20m撞上外送員

鳳凰海警最快11：00發　北北基宜大雨特報越晚越明顯

吳佩慈認了辭退台灣技師！紀曉波欠250億帶全家搬走

老公帶保險套出差！見她待產冷回：有事找我朋友

孕婦參加婚禮驚見「老公是新郎」　孬夫嚇歪消失

吳佩慈豪門夢碎！紀曉波欠債250億豪宅被抵押

高雄男闖空門性侵…聽她冷回「1句話」秒軟掉

借超商廁所　她等10分鐘拿硬幣開門…裡頭場景曝光

陽岱鋼資助張奕　如今卻反目

她錄《大集合》狂踩雷…胡瓜停機開罵！

Sandy男友「上億身家」起底！

獨／張勛傑躲3個月鬆口「我愛死小嫻！」

更多

最夯影音

更多
探訪最接近天堂的國度「丹麥」 月薪18萬繳稅60%享終生福利

探訪最接近天堂的國度「丹麥」 月薪18萬繳稅60%享終生福利
小芋圓混搭芋泥鮮奶、純蜂蜜！珍煮丹秋冬限定新品上市　只有這天買一送一

小芋圓混搭芋泥鮮奶、純蜂蜜！珍煮丹秋冬限定新品上市　只有這天買一送一

《兜圈》真的難唱嗎？聽林宥嘉神級LIVE版　唱一半衝下台...坐幸運歌迷旁唱完！

《兜圈》真的難唱嗎？聽林宥嘉神級LIVE版　唱一半衝下台...坐幸運歌迷旁唱完！

方志友甜喊：楊銘威就是將軍　對小孩教育「會做人比念書重要」

方志友甜喊：楊銘威就是將軍　對小孩教育「會做人比念書重要」

台灣「舊鞋救命」海運9千公里 遠赴肯亞徒手清孩童腳上沙蚤

台灣「舊鞋救命」海運9千公里 遠赴肯亞徒手清孩童腳上沙蚤

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面