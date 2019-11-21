關注兒童健康發展！三商美邦人壽首推「微飲食實驗室」　建立親子樂食好習慣

▲三商美邦人壽首推「微飲食實驗室」，邀請親子一同建立樂食好習慣。圖為台北場。（圖／三商美邦人壽提供）

財經中心／台北報導

三商美邦人壽攜手董氏基金會食品營養中心，深入校園推動「三樂小子養成計畫」，培養國小學童樂食、樂動、樂活的三樂好習慣，6年來已前進全台55所校園，改善80%以上參與計畫的學童體況，今年更首推三樂小子「微飲食實驗室」，邀請親子共同參與，透過科學實驗及親自動手作的方式，發掘飲食的真相，一同建立樂食好習慣。

長期關注兒童健康發展，三商美邦人壽今年10月底及11月初，在台北、台中及高雄三地舉辦的三樂小子「微飲食實驗室」，是三商美邦人壽在「三樂小子養成計畫」中的創新單元，以精緻化的工作坊模式進行。

三商美邦人壽表示，這次活動同時號召三商美邦同仁擔任各組小隊輔，與食品營養專家一起協助父母與孩子透過分組討論、深度參與及互動，更加親近樂食的生活。活動中，還運用了冰塊加鹽可急速降溫的物理變化原理，帶領親子們用有趣的科學實驗，結合健康的食材，做出好玩又好吃的點心，讓健康飲食不再只是書本上的知識，更能輕鬆落實到家庭生活中。

三樂小子「微飲食實驗室」共計有3場次，240位親子搶得限量的參與名額。三商美邦人壽表示，可在DIY及遊戲中學習到更多的樂食概念，共享溫馨的親子互動時光；此外，活動報名費所得，三商美邦人壽將全數捐贈予心路基金會，用以支持偏鄉地區發育遲緩孩童的早療計畫，期望透過「三樂小子養成計劃」的推動，讓孩子們成長得更茁壯、讓台灣的家庭更加幸福快樂。

▲「微飲食實驗室」圖上為台中場，圖下為高雄場。（圖／三商美邦人壽提供）