夏日節電313萬度 花蓮市獲節能獎盃再度為節電王

▲▼夏日節電，花蓮市再度獲頒台電節電獎盃，也成為花蓮縣節電王。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮市再度蟬聯花蓮縣省電王！近日台電公布今年夏月六至九月全國二十二縣市節電冠軍地圖並於本月十三日頒發節電獎盃，花蓮縣再度由花蓮市拿下冠軍，成為花蓮縣節電王，同時也獲得台電所頒發的節電獎盃。

台電日前舉辦二O一九年節電成果發表會，公布今年全國「住宅及國中小學」總節電量已達十二點五億度，等同三十二萬戶全年用電量，更比去年同期多節三億度，會中同時也公布今年夏月全國二十二縣市節電冠軍地圖並頒發節電獎盃，而全國節電冠軍中，共有十四個縣市由同一行政區強勢蟬聯，花蓮市也名列其中。

台電表示，花蓮市在今年夏月共有十一萬戶四千五百一九戶次參與節電，其中有一萬八千二百六十二戶次節電達標，節電率達百分之十五點九，等於每一百戶次就有十五戶次比去年同期省電，而六至九月累積節電高達三百一十二萬九千八百七十一度，更獲得台電公司節電獎勵金逾一百五十三萬元，顯示花蓮市公所推動節約能源政策已深入鄰里，獲得民眾的支持與響應。

▲台電所頒發的節電獎盃。

花蓮市長魏嘉賢表示，市公所自去年起全面加入節電行列，在去年七月市公所全面更換三百二十八盞LED可調亮度式平板燈具、安裝節電觸控系統及感應式燈，中午時部分辦公室也自動熄燈，省電也鼓勵同仁把握時間休息，另外在冷氣及飲水機等也設置定時器，只要時間到就關機，不僅能節電也避免發生忘記關機的情況，而省下的電費也投入其他市政建設，未來市公所會持續朝節能減碳與綠能邁進。

魏嘉賢也呼籲民眾踴躍參加節電獎勵活動，每節省一度電即可自登錄日起各期電費獲得零點六元的節電獎勵金，每期獎勵金從八十四元起跳，一年六期電費單只要每期都節省一度電以上，至少會有五百零四元獎勵金。只要從生活做起，藉由隨手關燈、汰換節能家電以減少電費支出，聰明節電為自己省荷包，還能達到省錢兼顧環保的目標。