▲買越多省越多！美國保健網購iHerb.com，快速方便又不怕踩雷。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者陳家豪）

▲宅經濟當道，現代人生活大小事全靠一指搞定。（圖／記者陳家豪攝，下同）

記者黃稜涵／採訪報導

宅經濟當道，生活大小事全靠一指搞定，現在想買到國外產品，不用親自出國，只要動動手指，就會幫你送到家，來自美國的保健網購平台iHerb.com，嚴選北美1200多個品牌，3萬多種產品，並且提供中文線上客服，讓消費者驚呼「快速又方便」！

▲▼消費者廖小姐表示，在美國保健網購平台iHerb.com可以買到一些國外不容易買到的商品，而且還有中文客服很貼心。

消費者廖小姐表示，以前要買一些國外商品都買不到，但在iHerb.com可以買到一些國外不容易買到的商品，而且還有中文客服很貼心，「可以很輕鬆的在上面買到自己適合的商品，我覺得非常方便，價格又很便宜」，「我在上面會買自己的一些零食，幫爸媽買一些染髮劑、葉黃素、魚油，讓他們保養眼睛，小朋友的話，就是買些益生菌給他們吃」。

▲iHerb.com嚴選北美1200多個品牌，3萬多種產品。

▲在不少社團都有討論及心得分享，讓消費者不用害怕踩雷。



iHerb.com主攻營養保健、母嬰兒童、運動健身以及美妝等等產品，從美國郵寄直送台灣超級給力，價格相較台灣更是划算許多，在不少社團都有討論及心得分享，讓消費者不用害怕踩雷，更特別的是，有獎勵回饋機制，就是要讓消費者買越多省越多。

▲更特別的是，有獎勵回饋機制，就是要讓消費者買越多省越多。

消費者魏小姐提到，「像它的禮劵碼，我推薦的人他會有優惠，我自己也會有一些獎勵，購買一定的金額的話，它可以進行提現，我覺得還蠻划算的」，「一開始買的時候會比較價格，但是後來就不比了，因為它真的比較便宜，iHerb.com上面的組合也蠻划算的，有時候我都覺得，上面那個價碼是不是放錯位子或標錯了」。

▲。消費者魏小姐提到「像它的禮劵碼，我推薦的人他會有優惠，我自己也會有一些獎勵，還蠻划算的」

不用出國也不用害怕語言代溝，iHerb.com提供中文介面，更有中文客服人員線上諮詢，輕輕鬆鬆就幫你搞定海外網購，3萬種產品任你挑，不論是長輩的保健食品或者是孩子的營養保健品，通通都能一次解決，從美國直送台灣還有獎勵回饋機制超好買，快速方便又划算，讓你聰明消費省更多。

►快到iHerb.com搶一波

