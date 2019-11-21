行動支付抽好禮　饒慶齡鼓勵全國遊客到台東瘋「血拼」

▲行動支付抽好禮，台東縣長饒慶齡鼓勵全國遊客到台東瘋shopping。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導

台東好物協會為響應經濟部中小企業處「你消費．我回饋-商圈圈粉召集令」，與縣府合力推動縣內11大區域發展商圈，並自11/21日起至12/21止特別推出為期1個月的「台東瘋shopping 行動支付GO購商圈」活動，活動擴大加碼只要在台東縣內任1店家使用本土5大行動支付消費，不限金額皆可上網登錄抽大獎。

饒慶齡表示：縣府財經處主動協助提報5大臨時商圈(大台東、東糖、鹿野、關山慢食、池上老街)以及6個商業聚集區(東河、成功、長濱、太麻里、關山、池上)讓到台東縣的消費者使用行動支付也能享有20%回饋優惠，也鼓勵店頭家要趕搭支付熱潮申裝行動支付帳戶，讓收錢不是問題。

▼饒慶齡示範使用行動支付參加抽獎方式。（圖／記者楊鈞典翻攝）

台東好物協會理事長廖坤郎指出，縣府目前正積極推動潛在縣內11大區域發展商圈，包含「大台東商圈」、「東河商業聚集區」、「成功商業聚集區」、「池上老街商圈」、及「太麻里商業聚集區」等，每個商圈各具特色，並響應中央政策推動行動支付，於11-12月間陸續推動辦理各區主題活動，盼能刺激民眾消費，創造商圈商機。

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