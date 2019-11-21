　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

行動支付抽好禮　饒慶齡鼓勵全國遊客到台東瘋「血拼」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲行動支付抽好禮，台東縣長饒慶齡鼓勵全國遊客到台東瘋shopping。（圖／記者楊鈞典翻攝）

▲行動支付抽好禮，台東縣長饒慶齡鼓勵全國遊客到台東瘋shopping。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導

台東好物協會為響應經濟部中小企業處「你消費．我回饋-商圈圈粉召集令」，與縣府合力推動縣內11大區域發展商圈，並自11/21日起至12/21止特別推出為期1個月的「台東瘋shopping　行動支付GO購商圈」活動，活動擴大加碼只要在台東縣內任1店家使用本土5大行動支付消費，不限金額皆可上網登錄抽大獎。

饒慶齡表示：縣府財經處主動協助提報5大臨時商圈(大台東、東糖、鹿野、關山慢食、池上老街)以及6個商業聚集區(東河、成功、長濱、太麻里、關山、池上)讓到台東縣的消費者使用行動支付也能享有20%回饋優惠，也鼓勵店頭家要趕搭支付熱潮申裝行動支付帳戶，讓收錢不是問題。

▼饒慶齡示範使用行動支付參加抽獎方式。（圖／記者楊鈞典翻攝）

▼饒慶齡示範使用行動支付參加抽獎方式。（圖／記者楊鈞典翻攝）

台東好物協會理事長廖坤郎指出，縣府目前正積極推動潛在縣內11大區域發展商圈，包含「大台東商圈」、「東河商業聚集區」、「成功商業聚集區」、「池上老街商圈」、及「太麻里商業聚集區」等，每個商圈各具特色，並響應中央政策推動行動支付，於11-12月間陸續推動辦理各區主題活動，盼能刺激民眾消費，創造商圈商機。

想變美就點我。

ET快訊
辣妻酒店賣笑跳樓亡　夫最後通電「快回家」…岳母悲痛：都是因為
愛莉莎莎突宣布停工！「坐輪椅動手術」：住院前剪好影片了
老人搭機膀胱快爆裂！仁醫「用嘴」幫吸800毫升尿液急救
Her超任性下殺38折！從保養品到生活用品快來買好買滿
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

行動支付抽好禮　饒慶齡鼓勵全國遊客到台東瘋「血拼」

新北全面開啟交通行動支付　侯友宜盼帶動國際觀光業

「2019東海岸大地藝術節」　都蘭阿米斯音樂節同步登場

新北勇奪9連霸冠軍　史上最年輕包種製茶王翁治源

新北市公務員具備急救技能　CPR、AED接力搶救生命零時差

鼓勵精進客製服務品質　新北39家績優殯葬業者獲表揚

花蓮「無言」男童搭錯車　台東暖警助返家團圓

保障用路人安全　台東環保局嚴格管制工程車輛

海巡護海又淨灘　東河衝浪勝地最佳守護者　

男童與母隔窗痛哭！　警消協力破窗促「團聚」

探訪最接近天堂的國度「丹麥」 月薪18萬繳稅60%享終生福利

小芋圓混搭芋泥鮮奶、純蜂蜜！珍煮丹秋冬限定新品上市　只有這天買一送一

《兜圈》真的難唱嗎？聽林宥嘉神級LIVE版　唱一半衝下台...坐幸運歌迷旁唱完！

方志友甜喊：楊銘威就是將軍　對小孩教育「會做人比念書重要」

台灣「舊鞋救命」海運9千公里 遠赴肯亞徒手清孩童腳上沙蚤

林宥嘉喬裝攝助舉boom亂入 開口秒秀天籟！少女嚇瘋狂跳

印度「1所學校藏52對雙胞胎」 老師超困擾：還會懲罰錯人！

美國小孩「試吃榴槤」反應超兩極！　吃下秒變臉+乾嘔：像發霉的起司

「第7天上班」22歲外送員撞歪賓利 車凹賠天價？他：還在談和解金...

ㄘㄨㄚˋ可？沒有人在講「對不起」　台灣球場經典文化！網笑：全遇過

行動支付抽好禮　饒慶齡鼓勵全國遊客到台東瘋「血拼」

新北全面開啟交通行動支付　侯友宜盼帶動國際觀光業

「2019東海岸大地藝術節」　都蘭阿米斯音樂節同步登場

新北勇奪9連霸冠軍　史上最年輕包種製茶王翁治源

新北市公務員具備急救技能　CPR、AED接力搶救生命零時差

鼓勵精進客製服務品質　新北39家績優殯葬業者獲表揚

花蓮「無言」男童搭錯車　台東暖警助返家團圓

保障用路人安全　台東環保局嚴格管制工程車輛

海巡護海又淨灘　東河衝浪勝地最佳守護者　

男童與母隔窗痛哭！　警消協力破窗促「團聚」

叫Google Assistant「唸」新聞給你聽　明年推各國版本

陪蔡適應登記導致其他人吃味？　蔡英文：他在外交國防幫我很多！

日職／每天提前3小時到球場　日職傳奇親自指導陽岱鋼

媳婦出錢遊韓國！婆婆開心炫耀　婆媽「神回酸爆」：哪那麼孝順...網白眼

法拉盛四川美食　成都冒菜獨樂樂

郭國文《苦瓜臉的逆轉勝》　賴清德力挺推薦新書

驚訝陳偉殷被馬林魚讓渡　王建民：可續留美國

史上最尷尬！ 新娘開心切蛋糕「超垂八字奶」竟偷跑見客...來賓全傻眼

布袋戲首代女演師江賜美88大壽　侯友宜道賀發揚台灣傳統藝術

頭燈科技力爆棚！奧迪e-tron Sportback純電跑旅明年Q1開賣

薄紗辣妹跨坐大腿！他春酒被肉彈洗臉　爽完5秒...超慘下場曝光

地方熱門新聞

北區國稅局2020月曆　1126開始兌換

鄭朝明參選聲明　投入屏東縣立委選戰

參選2020桃園立委　萬美玲主打教育牌

老翁延誤搭車　警暖心護送返家

愛車借給親友酒駕　車主採連坐罰

2020桃園立委大選　政黨票成小黨必爭

暗夜車拋錨　金山暖警用愛心送電解危

南華建景系樹攀體驗歡慶20周年

台南嫁女兒插曲…林志玲隱藏細心反應

劍湖山跨年　將放9分20秒煙火

嘉縣農家體驗遊趣　

警消協力破窗促「團聚」

草埔隧道年底通車　重大車禍救災演練

竹市民調　鄭宏輝勝鄭正鈐3.5%

更多熱門

相關新聞

新北全面開啟交通行動支付

新北全面開啟交通行動支付

數位經濟時代，行動支付已是世界潮流，連路邊停車費也是智慧手機一刷就搞定。新北市推動行動支付繳路邊停車費，三年來約節流1140萬元手續費，21日市長侯友宜再推「新北全交通行動支付」，主攻795（平溪－木柵）、965（板橋－金瓜石）兩條公車路線與國際接軌，預估一年84萬人次受惠。

台東勞工大學結訓暨成果發表會

台東勞工大學結訓暨成果發表會

草埔隧道年底通車　重大車禍救災演練

草埔隧道年底通車　重大車禍救災演練

照養員豐富環境　讓黑熊玩捉迷藏

照養員豐富環境　讓黑熊玩捉迷藏

德立法要求開放iPhone NFC晶片　蘋果：危及資安

德立法要求開放iPhone NFC晶片　蘋果：危及資安

關鍵字：

行動支付台東

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 乾拌麵 反送中 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 乾拌麵12強 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

她賣笑扛家計...下班打給老公：我好累！墜13F慘死

台北男翻進2樓性侵！熟睡女崩潰：味道很重

子涵破壞行規遭「淫窟組織」封殺

16歲高中妹討抱抱！被男友載走20m撞上外送員

鳳凰海警最快11：00發　北北基宜大雨特報越晚越明顯

吳佩慈認了辭退台灣技師！紀曉波欠250億帶全家搬走

老公帶保險套出差！見她待產冷回：有事找我朋友

孕婦參加婚禮驚見「老公是新郎」　孬夫嚇歪消失

吳佩慈豪門夢碎！紀曉波欠債250億豪宅被抵押

高雄男闖空門性侵…聽她冷回「1句話」秒軟掉

借超商廁所　她等10分鐘拿硬幣開門…裡頭場景曝光

陽岱鋼資助張奕　如今卻反目

她錄《大集合》狂踩雷…胡瓜停機開罵！

Sandy男友「上億身家」起底！

獨／張勛傑躲3個月鬆口「我愛死小嫻！」

更多

最夯影音

更多
探訪最接近天堂的國度「丹麥」 月薪18萬繳稅60%享終生福利

探訪最接近天堂的國度「丹麥」 月薪18萬繳稅60%享終生福利
小芋圓混搭芋泥鮮奶、純蜂蜜！珍煮丹秋冬限定新品上市　只有這天買一送一

小芋圓混搭芋泥鮮奶、純蜂蜜！珍煮丹秋冬限定新品上市　只有這天買一送一

《兜圈》真的難唱嗎？聽林宥嘉神級LIVE版　唱一半衝下台...坐幸運歌迷旁唱完！

《兜圈》真的難唱嗎？聽林宥嘉神級LIVE版　唱一半衝下台...坐幸運歌迷旁唱完！

方志友甜喊：楊銘威就是將軍　對小孩教育「會做人比念書重要」

方志友甜喊：楊銘威就是將軍　對小孩教育「會做人比念書重要」

台灣「舊鞋救命」海運9千公里 遠赴肯亞徒手清孩童腳上沙蚤

台灣「舊鞋救命」海運9千公里 遠赴肯亞徒手清孩童腳上沙蚤

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面