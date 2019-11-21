▲ 新北全面開啟交通行動支付，侯友宜盼帶動國際觀光業。（圖／新北市政府提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

數位經濟時代，行動支付已是世界潮流，連路邊停車費也是智慧手機一刷就搞定。新北市推動行動支付繳路邊停車費，三年來約節流1140萬元手續費，21日市長侯友宜再推「新北全交通行動支付」，主攻795（平溪－木柵）、965（板橋－金瓜石）兩條公車路線與國際接軌，預估一年84萬人次受惠，盼帶動國際觀光也落實綠能運輸政策。

侯友宜在記者會上表示，新北市即日起全面開啟交通行動支付新紀元，特別選定795（平溪－木柵）、965（板橋－金瓜石）兩條公車路線與國際觀光接軌，平溪、金瓜石是國際觀光客遊台灣最喜歡去的地方，公車票證導入Line Pay行動支付將更方便，更具觀光競爭力。

▲ 新北行動支付主攻795（平溪－木柵）、965（板橋－金瓜石）兩條公車路線。

侯友宜謝謝台北客運公司及所有的開發業者。他說，行動支付已是世界潮流，一個智能城市的交通運輸服務也要與時俱進，公車也必須走向智能、新穎，尤其這兩路線的公車裡還裝有360度的駕駛安全輔助系統，具防撞功能防止事故發生，讓乘車服務越來越安全、便利及舒適。

交通局長鍾鳴時表示，駕駛安全輔助系統目前先在795（平溪－木柵）、965（板橋－金瓜石）兩條公車路線試用，效用顯著的話，將在全市的公車安裝。未來民眾搭乘公車可以手機完成行動支付，尤其外國觀光客也不需買票卡，「全交通行動支付」將帶來更便利舒適的交通服務。

▲ 平溪、金瓜石是國際觀光客遊台灣最喜歡去的地方，公車票證導入Line Pay行動支付將更方便。

台北客運公司董事長李博文指出，尤其965金瓜石路線，爬坡多，需要馬力更充足的車體，公司還特別增購11部智能新車因應需求，尖峰時段也會加開班次服務觀光客。

交通局表示，「智能城市」是侯友宜市長的重要施政目標，新北市引進智慧科技，在全市2500輛公車建置Wifi免費提供乘客上網；並首創全球的手機預約下車服務app，於公車內增設LCD螢幕，顯示行經站名及預估到站時間，提供乘客即將到達站名、各站預約下車狀況，以及預計到達的時間等資訊。在建置智慧公車站牌上，每年設置200站，目前已有1700多站，並配合中央經費補助政策，於全市推動電動公車，預計2019年底會有20輛上路，2022年達到250輛的目標。

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