「活到老　學到老」　台東勞工大學結訓暨成果發表會

▲台東勞工大學結訓暨成果發表會。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導

台東縣政府日前舉行勞工大學結訓暨成果發表會，由副縣長張志明頒發結業證書給學員，其中還有「證照獎」、「多元成就獎」「樂齡學習獎」等3項特別獎項。張志明非常肯定所有參加勞工大學的學員「活到老、學到老」的精神，更表示勞工大學開辦的課程非常豐富，歡迎勞工朋友踴躍報名選讀進修。

另在成果發表會上可以看到「文創商品設計班」學員自行設計的雷雕作品、「繪本創作班」學員手工創作的精美繪本、「農業1+2班」提供有機農產加工品試吃、「美甲體驗」現場進行指甲彩繪、「靜態成果展示區」影像記錄今年度勞工大學各課程開辦情形，而園遊會區則有多家與台東大學合作的廠商，設攤販售特色商品，讓每位參與的民眾都能夠收穫滿滿的回家。

社會處指出，本年度勞工大學課程委託國立台東大學辦理，共開辦了19個班次，培訓312人次，課程分別有技能學習、語言學習、文化與運動休閒、其他等4大主軸，課程規劃像是生活日語、有氧舞蹈班、美語會話班、繪本創作、MOS微軟證照班等各項勞動教育課程，豐富多元，且免報名費，提供台東縣勞工提升職能、學習第2專長最好的管道。

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