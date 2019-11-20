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南廻公路草埔隧道年底通車　重大車禍+大量傷患救災護演練

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▲南廻公路貫穿中央山脈南端的草埔隧道，將於年底通車。19日特地舉行重大車禍與大量傷患整體救災救護演練。 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲南廻公路貫穿中央山脈南端的草埔隧道，將於年底通車。19日特地舉行重大車禍與大量傷患整體救災救護演練。 （圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

南廻公路橫跨屏東縣與台東縣，其中貫穿中央山脈南端的草埔隧道，將於年底通車。19日特地舉行重大車禍與大量傷患整體救災救護演練，讓第一線人員具有初期應變能力，在黃金時間加入搶救行列，讓傷害及損失降至最低，挽救寶貴生命。

▲南廻公路貫穿中央山脈南端的草埔隧道，將於年底通車。19日特地舉行重大車禍與大量傷患整體救災救護演練。 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼救護演練、安泰醫院榮譽院長蘇清泉（左三）。

▲南廻公路貫穿中央山脈南端的草埔隧道，將於年底通車。19日特地舉行重大車禍與大量傷患整體救災救護演練。 。（圖／記者陳崑福翻攝）

這次演練，邀請東港安泰醫院蘇清泉榮譽院長前往擔任醫療評核委員。演練情境為隧道內遊覽車及小客車重大追撞事故。第一時間由隧道自衛消防編組人員啟動急救，再由達仁消防分隊接手救護，並成立現場檢傷站、醫療站。消防分隊、衛生所與急救責任醫院都參與演練。六位中重度傷患與14位輕度傷患後送安泰醫院、枋寮醫院及高雄榮總。

蘇清泉院長率領急診醫學科盧毓宏主任、到院前救護中心周上琳主任及張天成專員前往現場評核，針對啟動、第一時間救護、醫療站設站、後送，給予專業建議。

蘇清泉院長表示，安泰醫院除承擔重大外傷後送醫療外，也協助訓練草埔隧道自衛消防編組與事故處理組人員，使其全員取得EMT1初級救護員資格，針對外傷急救、搬運、大量傷患給予訓練，讓第一線人員具有初期應變能力，在黃金時間加入搶救行列，讓傷害及損失降至最低，挽救寶貴生命。

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