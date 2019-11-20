批民進黨選前狂送芒果乾　柯文哲預言：選後小英兩岸一定大轉彎

▲柯文哲接受中廣專訪。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

台灣民眾黨主席柯文哲20日接受廣播節目專訪，談及民眾黨信念時直言要高舉「國家治理」，砲打執政黨國家治理很差的時候，講什麼口號看來都是「義和團」，沒有人說主權不重要，但是不幹正事每天吵就不太想聽；柯還說，就等著1月11日後看民進黨怎麼轉彎，「他一定會轉彎，不然他兩岸關係要這樣撐下去嗎？我看不行，ECFA明年就到期了」。

柯文哲20日接受「蘭萱時間」廣播節目專訪。談到政治家跟商人差在哪？柯文哲表示，做生意的是看現在的民調，政治家是把現在做出來的民調當起點，不是把現在的數字當目標。所以革命家跟政客不一樣，直言自己是革命家，「我們是有很強信念的人，不然沒辦法撐這麼久」。

而除了討厭藍綠之外的信念為何？柯文哲說，就是高舉「國家治理」，並舉前瞻計畫的例子，民進黨打韓國瑜、高雄執行率很差只有48%，「結果發現台北最高是82%，高雄48%第二名，其他都比48%低，本來要打韓國瑜結果全部打到自己」。

柯文哲說，意思就是，當一個國家治理很差的時候，講什麼口號在他看起來都是義和團，「沒有人說主權不重要，但是正事不幹每天…，不太想聽」。

「反正這次我沒有選總統，我就等1月11日後看他怎麼轉彎」，柯文哲說，目前看起來是民進黨會繼續執政，「我意思是說，他（民進黨）一定會轉彎，不然他兩岸關係要這樣撐下去嗎？我看不行，ECFA明年就到期了」。

柯文哲表示，為什麼台北市長當4年有辦法還債還570億？真正理由是因為沒有貪汙，該怎麼做就怎麼做，按部就班。他強調，台灣的企業95%還是賺錢，台灣人沒又那麼笨，你只要按部就班，都有一定水準，所以那種奇奇怪怪，我們台灣在過去20年國力會停滯，因為全都在講口號。

主持人還問到，是否覺得民進黨政府做得差強人意？柯文哲連忙「糾正」主持人，「不是差強人意，我怎麼會用差強人意？差強人意是還可以，應該叫不予評論，不予評論是沒有說謊」。

