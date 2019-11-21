趁舍友熟睡把「小鳥」當畫布惡搞　2收容人各判6個月

▲在台北監獄服刑中的林姓、謝姓收容人，趁舍友服安眠藥熟睡時，以麥克筆在其下體亂塗鴉，醒來後提告趁機猥褻。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

在台北監獄服刑中的林姓與謝姓收容人，去年9月間晚上趁舍友服用安眠藥熟睡之際，謝以麥克筆在其下體亂塗鴉，林則撫摸其下體，隔日清晨舍友清醒後驚見自己下體竟被人亂塗鴉成了「畫布」；林、謝2人坦承因一時好玩才惡作劇，法官認為2人事後已取得舍友原諒，依趁機猥褻罪各判2人6個月有期徒刑，可易科罰金。

檢警調查，40歲的林姓男子、24歲的謝姓男子因案在台北監獄執行中，去年9月27日晚上9時許，2人在舍房內見舍友熟睡，林大膽撫摸其下體，謝再以麥克筆朝其生殖器塗鴉，但舍友因服用安眠藥對外界干擾毫無反應，2人因而猥褻得逞，但過程中同舍多名收容人都看到他們惡作劇。

遭惡作劇的舍友隔天清晨醒來後發現下體竟被塗鴉，管理員介入了解後依趁機猥褻罪嫌將林、謝2人函送桃園地檢署偵辦。

林、謝在檢方偵訊時都坦承犯行，只是一時好玩才惡作劇，至於被塗鴉的舍友則氣憤的說，因服用安眠藥熟睡，不知道2人以此方法對他猥褻，同房舍友多人指證，當時有看到林、謝2人惡作劇，管理員提供監視器畫面，檢方偵結依強制猥褻罪嫌提起公訴。

法官審酌，林、謝2人為逞私慾，不顧對方意願強制猥褻，但考量2人均坦承犯行，事後也被害人也具狀表示願意原諒他們，犯後深具悔意，審理後依共同犯趁機猥褻罪，各判處有期徒刑6個月，得易科罰金，以1千元折算1日約18萬元。

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