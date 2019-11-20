紅豆NI？蔡清祥：更生人翻轉人生！學者倡保障入監前工作

記者吳銘峯／台北報導

為了協助收容人復歸社會，屏東看守所以在地的食材為主，開辦「紅豆NI技訓班」，協助更生人發展專長，出獄後能有穩定的工作收入。法務部長蔡清祥更說，這是協助更生人翻轉人生。更有學者認為，只要不影響監獄管理規則、維安問題，應該比照美國規定，讓收容人可以從事入監前的工作，更有助收容人出獄後復歸社會。

屏東看守所開辦的第一期紅豆NI技訓班，使收容人藉由極具特色的紅豆餅習得一技之長，更透過「家庭支持與援助家庭推展計畫」，邀請家屬一同參與受刑人改變的過程，藉由家庭支持與陪伴，讓收容人更能堅定信心。

法務部長蔡清祥認為，「監所最主要的功能是在教化，希望出監後的更生人能翻轉人生，紅豆NI在地食材做大家喜歡的紅豆餅，然後幫助他們重新站起來，創業能夠成功，更生保護會也會資助他們創業。」

▼法務部長蔡清祥說紅豆NI助更生人翻轉人生。（圖／記者吳銘峯攝）

另外矯正署長黃俊棠也說，「在技訓食材選擇上秉持『矯正出品．實在安心』的理念，特地與農委會及萬丹鄉農會合作，採用在地高品質紅豆及農作原料，建立長久產銷運營通路，以深耕在地連結及合作關係，幫助產業發展，讓收容人有學習平台。」

黃俊棠更強調，矯正署一直對收容人的工作保障非常關注，期望能讓收容人習得一技之長，未來才能順利復歸社會，例如「監外自主作業」，收容人白天外出工作、晚上回監所執行，等出監後，立刻就能復歸社會。

對此，學者樂見於監獄人權更加開放，工作權更加穩固。更有學者更認為應該比照美國狀況，只要收容人的工作並未挑動、擾亂監所紀律，破壞監所安全，那收容人在入監前的工作應該維持。

▼屏東看守所紅豆NI。（圖／記者吳銘峯攝）



