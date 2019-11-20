21歲男超車失控飄移逆向機車　無辜騎士頭胸重創爆內出血慘死

▲桃園市廖姓男子今年8月間開車行經平鎮區民族路因超車不慎，逆向撞上對向機車，導致騎士傷重不治挨告。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市廖姓男子今年8月間開車經過平鎮區民族路時，欲超越前車突然失控打滑撞上對向機車，導致張姓機車騎士被撞倒地，經送醫急救仍回天乏術，警方依過失致死罪嫌移送桃檢；檢方20日偵結依過失致死罪嫌將廖男提起公訴，恐將面臨5年以下有期徒刑或50萬元以下罰金。

檢警調查，21歲的廖姓男子於今年8月15日晚間7時獨自駕車外出，行經平鎮區民族路雙連3段時，為超越前車時突然失控打滑，車輛跨越行車分向線而撞上對向機車，導致張姓騎士被撞飛倒地，救護人員雖趕緊送醫，但仍因頭胸腹部鈍挫傷併顱內出血等傷害導致創傷性休克，經急救後還是宣告不治。

廖男在檢警偵訊時坦承因超車時操控不慎，導致車輛失控逆向撞上對向機車肇事，警方則提供現場交通事故現場圖、調查報告表、醫院診斷證明與法醫驗屍證明等資料佐證，檢方參酌廖男事後留在現場坦承為肇事人並向警方自首，向法院建請減輕其刑，偵結依過失傷害致死罪嫌將廖男提起公訴。

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