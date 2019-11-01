高雄監獄收容人嘔吐昏迷亡…法醫相驗疑見「私刑傷痕」！2管理員4雜役收押

▲高雄監獄傳出收容人疑似遭虐死亡。（圖／翻攝自Google Map）

記者吳奕靖、莊智勝／高雄報導

高雄監獄一名陳姓收容人日前突嘔吐陷入昏迷，送往國軍高雄總醫院治療後，宣告不治身亡；原本全案依病故處理，但檢方會同法醫複驗後，卻發現陳男死因不單純，疑似有外力介入，因此積極展開偵辦，並前往高監展開搜索，隨後傳喚2名戒護科管理人員以及4名涉案雜役，檢方複訊後認為6人涉案重大，於10月30日當庭將其逮捕，並向法院聲請羈押獲准。

據悉，該名陳姓收容人因家暴案件入獄，在監期間時常與其他收容人發生衝突，且有不服獄方管理情事；日前陳姓收容人在肢體衝突後突然嘔吐且陷入昏迷，獄方發現旋即將他送往醫院救治，無奈最終仍宣告不治身亡。原本獄方以單純病故處理，但檢方會同法醫複驗後，發現陳姓收容人的死因並不單純，疑似有外力介入痕跡，因此積極介入查辦。

檢方透露，目前初步解剖，發現陳姓收容人身上有一些傷痕，疑似有外力介入因素，但目前一切尚未明朗，仍在釐清中，且法醫鑑定完整報告也尚未出爐，暫未釐清詳細致死原因。

檢警在介入偵辦後，於10月30日展開搜索，並傳喚獄內涉案的6嫌到案，包括2名戒護科管理人員、及4名雜役，由於6人供詞有明顯出入，因此複訊後檢方已當庭將6人逮捕，並向法院聲請羈押獲准。

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