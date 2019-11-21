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台北男翻進2樓陽台！持刀性侵「熟睡女」　她崩潰：味道很重

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▲▼示意圖,社會,性侵,暴力,成人,女,女孩,挫折,哭,焦慮,獨,悲傷,鬱悶,暗,孤單,創傷,情緒,哭,情緒,電腦,色情,片子。（圖／123RF）

▲小美熟睡時，被徐男持刀脅迫、性侵得逞。（示意圖／123RF）

記者鄒鎮宇／台北報導

台北一名徐姓男子在防火巷上廁所時，發現2樓的陽台沒有上鎖，竟直接進入其中，以菜刀脅迫、性侵正在睡覺的女子小美（化名）後逃逸。高等法院表示，徐男前科累累，出獄後又再次犯案，依加重強制性交罪，處10年6月有期徒刑。

判決書指出，徐男5月2日凌晨0時33分許在某防火巷內小解，注意到一旁2樓的陽台沒有上鎖，竟攀爬入內，從廚房拿了菜刀開始尋找財物；期間，他發現小美正在床上熟睡，竟直接上前蓋住對方的眼睛及嘴巴說「不要叫，配合就不會傷害妳」，但小美依然掙扎，被徐用菜刀劃出12公分的傷口。

徐男性侵得逞後立刻離開，小美當場崩潰並在室友的協助下報警。由於房內沒有開燈，小美僅注意到徐男戴著鴨舌帽，身上有股很重的油漆味，「家中沒有任何油漆原料，應該是歹徒身上的味道」。

▲▼裝潢,粉刷,油漆。（圖／pixabay）

▲徐男身上有很重的油漆味，警方依此尋獲嫌犯。（示意圖／pixabay）

警方獲報到場後，發現小美家中的油漆味非常重，即使站在客廳後方的餐桌5至10分鐘都還可以聞到，便立刻到附近巡邏，最終在金瑞公園遇到徐男，除了發現他身上有很重的油漆味、戴著鴨舌帽之外，確認身分證資料後得知他犯案累累，立刻詢問剛剛是否有犯案，徐男這才坦承。

法官指出，徐男過去多次犯下妨害風化、強姦及竊盜等案件，今年3月9日才因縮刑期滿執行完畢出獄，不到一年又再次犯案，雖然坦承犯行，但不構成自首，不能減刑。

法官認為，徐男為滿足自己私慾，以強暴、脅迫的方式違反小美意願，漠視他人性自主權，且直接闖入他人住宅內犯案，對社會治安危害鉅大，顯然徐對刑罰的適應能力極差，有必要長期跟社會隔離，因此依加重強制性交罪，處有期徒刑10年6月。

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