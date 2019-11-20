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老夫老妻出遊爆胎受困桃園山區　警急召拖吊車協助解圍

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▲住新北市林姓夫妻19日傍晚經過桃園市復興區山路時輪胎爆胎受困，巡警緊急提供協助。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲住新北市林姓夫妻19日傍晚經過桃園市復興區山路時輪胎爆胎受困，巡警緊急提供協助。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

住在新北市的林姓夫妻19日傍晚開車經過桃園市復興區台7線山區時，右前輪突然爆胎受困於山路上，因來往車輛很少，附近又無住家，山區網路訊號也不好，不知如何是好，剛好大溪分局員警經過，發現2人站在車前，得知爆胎後，協助找來拖吊車，經過近3小時的等候，拖吊車趕來將故障車載走維修，林姓夫妻對員警熱心協助感謝不已。

大溪分局指出，68歲的林姓男子與妻子19日前往梨山遊玩，當天準備轉返新北市住處，經由桃園市復興區台7線37.4公里處時，右前輪突然爆胎，還好及時剎車沒釀成意外，林姓夫妻在路旁等候，2人身處山區不知如何是好，剛好榮華派出所所長趙定樺與警員宋政章巡邏行經該處，主動下車關心。

▲新北市林姓夫妻19日傍晚從梨山準備返回新北，經過桃園市復興區山路時輪胎爆胎受困，巡警經過發現緊急照來拖吊車解圍。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲新北市林姓夫妻19日傍晚從梨山準備返回新北，經過桃園市復興區山路時輪胎爆胎受困，巡警經過發現緊急召來拖吊車解圍。（圖／記者沈繼昌翻攝）

林姓夫妻說，因為爆胎導致車輛無法前進，員警詢問有無比較熟識拖吊業者，協助找來拖吊車，因位處偏遠山區，拖吊車一時還無法趕到，員警先載夫妻倆到鄰近餐廳用餐後，回到原地等候拖吊車，終於在晚間9時30分拖吊車趕抵，順利將故障車與林姓夫妻送回家，臨行前，對員警熱心協助感謝再三。

大溪分局呼籲駕車出遊事前要檢查車輛狀況、油量是否足夠等，尤其在行駛山區或偏遠地區更是要注意，避免車輛故障而受困造成意外。

►「時間對我們來說完全沒用！」

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