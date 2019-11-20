小貨車失控追撞聯結車釀2人傷　警消破壞車體救出受困司機

▲一輛小貨車20日上午行經龍潭區中原路失控追撞前方聯結車，小貨車頭扭曲變形，救護人員破壞車頭嘗試救出受困駕駛。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市龍潭區中原路與楊銅路一段路口處20日上午發生小貨車撞上聯結車意外，小貨車因撞擊力道強勁導致車頭扭曲變形，駕駛受困在車體內，警消趕來時以油壓剪破壞車門後將駕駛送醫急救，另聯結車駕駛也受到輕傷，所幸2名傷者意識都很清楚、生命跡象也很穩定，肇事原因正由警方調查中。

桃園市消防局指出，傷者分別是24歲小貨車駕駛謝姓男子與32歲聯結車駕駛林姓男子，其中謝男頭部、手部擦傷與雙腿開放性骨折，但意識清楚，生命徵象穩定；聯結車駕駛林姓男子則是左手擦傷，但意識清楚，生命徵象穩定，2人都送往林口長庚醫院救治。

▲桃園市1輛小貨車20日上午在龍潭區中原路失控追撞聯結車，消防人員正由扭曲變形車頭救出受困駕駛。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方調查，20日上午9時50分，由24歲謝姓男子駕駛的小貨車行經龍潭區中原路、楊銅路一段交叉口路段，突然失控撞上前方聯結車，小貨車車頭嚴重扭曲變形，謝姓男子卡在車內無法動彈，消防人員趕抵後急忙以油壓剪、破壞器材撐開車體後協助謝送醫，至於肇事原因正由警方釐清中。

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