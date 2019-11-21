丈夫工作不順！她「賣笑」扛家計　下班一通電話：我好累...13F墜落慘死

▲北市1名酒店女子驚傳從大樓13樓墜落，當場腦漿四溢明顯死亡。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

台北市一名女子21日凌晨從一處大樓墜落，民眾聽見聲響外出查看，驚見女子倒臥地上腦漿四溢。警消獲報到場發現，該女已經明顯死亡。女子丈夫表示，平時妻子在酒店上班扛下家計，案發前曾打電話說，「我好累，我要輕生」，雖然他力圖阻止，但仍無法阻止憾事發生。

警方指出，30歲的許姓女子21日凌晨從酒店下班後，先搭電梯到林森北路、錦州街某棟大樓13樓頂，與36歲的許姓丈夫通電話表示，「我好累，我要輕生」，接著從13樓頂一躍而下。警方獲報到場發現，許女腦漿四溢，已明顯死亡。

據悉，30歲的許姓女子與丈夫結婚3年，育有一名3歲的兒子，原本一家3口住在新店租屋處，但因丈夫工作不順遂，讓許女決定離開民間公司行號，轉投入酒店當小姐，且每個月幾乎都賺錢貼補家用，而丈夫則當外送員負責送餐。

但沒想到21日凌晨許姓丈夫突然接到妻子來電表示，「我好累，我要輕生」，雖然他力圖阻止，但最後仍不幸接獲噩耗，到場認屍痛哭。許女友人則指出，許女7年多前就因丈夫工作不穩定，斷斷續續跑到酒店兼差。

警方目前已移置遺體，並將在21日進行報驗進一步確認許女死因。

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