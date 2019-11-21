　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

丈夫工作不順！她「賣笑」扛家計　下班一通電話：我好累...13F墜落慘死

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼北市1名酒店女子驚傳從大樓13樓墜落，當場腦漿四溢明顯死亡。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲北市1名酒店女子驚傳從大樓13樓墜落，當場腦漿四溢明顯死亡。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

台北市一名女子21日凌晨從一處大樓墜落，民眾聽見聲響外出查看，驚見女子倒臥地上腦漿四溢。警消獲報到場發現，該女已經明顯死亡。女子丈夫表示，平時妻子在酒店上班扛下家計，案發前曾打電話說，「我好累，我要輕生」，雖然他力圖阻止，但仍無法阻止憾事發生。

警方指出，30歲的許姓女子21日凌晨從酒店下班後，先搭電梯到林森北路、錦州街某棟大樓13樓頂，與36歲的許姓丈夫通電話表示，「我好累，我要輕生」，接著從13樓頂一躍而下。警方獲報到場發現，許女腦漿四溢，已明顯死亡。

據悉，30歲的許姓女子與丈夫結婚3年，育有一名3歲的兒子，原本一家3口住在新店租屋處，但因丈夫工作不順遂，讓許女決定離開民間公司行號，轉投入酒店當小姐，且每個月幾乎都賺錢貼補家用，而丈夫則當外送員負責送餐。

但沒想到21日凌晨許姓丈夫突然接到妻子來電表示，「我好累，我要輕生」，雖然他力圖阻止，但最後仍不幸接獲噩耗，到場認屍痛哭。許女友人則指出，許女7年多前就因丈夫工作不穩定，斷斷續續跑到酒店兼差。

警方目前已移置遺體，並將在21日進行報驗進一步確認許女死因。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

他奶奶的美麗小秘訣

【其他新聞】

竹聯幫主「么哥」70歲壽宴席開123桌　數十名友人簇擁進會場

撞游泳教練害截肢　阿嬤運將「我會負責」...高齡開小黃全為了他

ET快訊
鳳凰最新路徑！下半天可能發海警　北部、東半部防大雨
林森北路酒店女墜13樓亡！夫當外送員收入不穩　她扛家計累了
快訊／陳偉殷遭馬林魚釋出！明年6.8億年薪照領
Her超任性下殺38折！從保養品到生活用品快來買好買滿
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

老公帶「保險套」出差！留她自己待產冷回：有事找我朋友...人妻心碎了

新豐掩埋場燒不完！竹縣：先加裝排沼管路、監視器24小時監控

車體瞬間破碎！Uber Eats趕接單與雙載機車對撞　3人噴飛畫面曝光

阿嬤「慢速夜闖紅燈」過馬路遭撞斷魂　休旅車駕駛慘挨過失致死

九降風吹倒機車壓傷婦　霸氣帥警將她「一秒揹起」直送警局

台中BMW清晨連撞4車落跑！駕駛拐進巷弄撿查車損被拍下

三姊弟只有他全身傷　台中3歲男童遭虐死案檢警解剖查真相

丈夫工作不順！她「賣笑」扛家計　下班一通電話：我好累...13F墜落慘死

高雄百年銀樓宅配「30萬結婚金飾組」…貨到付款遭搶！台中警率先逮1嫌

做兩份工養遲緩兒　69歲婦「撞教練害命危」不敢再開車哭：怎發生在我身上

探訪最接近天堂的國度「丹麥」 月薪18萬繳稅60%享終生福利

小芋圓混搭芋泥鮮奶、純蜂蜜！珍煮丹秋冬限定新品上市　只有這天買一送一

《兜圈》真的難唱嗎？聽林宥嘉神級LIVE版　唱一半衝下台...坐幸運歌迷旁唱完！

方志友甜喊：楊銘威就是將軍　對小孩教育「會做人比念書重要」

台灣「舊鞋救命」海運9千公里 遠赴肯亞徒手清孩童腳上沙蚤

林宥嘉喬裝攝助舉boom亂入 開口秒秀天籟！少女嚇瘋狂跳

印度「1所學校藏52對雙胞胎」 老師超困擾：還會懲罰錯人！

美國小孩「試吃榴槤」反應超兩極！　吃下秒變臉+乾嘔：像發霉的起司

「第7天上班」22歲外送員撞歪賓利 車凹賠天價？他：還在談和解金...

她實測「168間歇性斷食」減肥法 每日空腹18hrs→2周體脂剷3%

老公帶「保險套」出差！留她自己待產冷回：有事找我朋友...人妻心碎了

新豐掩埋場燒不完！竹縣：先加裝排沼管路、監視器24小時監控

車體瞬間破碎！Uber Eats趕接單與雙載機車對撞　3人噴飛畫面曝光

阿嬤「慢速夜闖紅燈」過馬路遭撞斷魂　休旅車駕駛慘挨過失致死

九降風吹倒機車壓傷婦　霸氣帥警將她「一秒揹起」直送警局

台中BMW清晨連撞4車落跑！駕駛拐進巷弄撿查車損被拍下

三姊弟只有他全身傷　台中3歲男童遭虐死案檢警解剖查真相

丈夫工作不順！她「賣笑」扛家計　下班一通電話：我好累...13F墜落慘死

高雄百年銀樓宅配「30萬結婚金飾組」…貨到付款遭搶！台中警率先逮1嫌

做兩份工養遲緩兒　69歲婦「撞教練害命危」不敢再開車哭：怎發生在我身上

大專棒聯／高苑潛水艇林傳龍生涯首度完投勝　朝職業路努力

老公帶「保險套」出差！留她自己待產冷回：有事找我朋友...人妻心碎了

新豐掩埋場燒不完！竹縣：先加裝排沼管路、監視器24小時監控

陳偉殷遭DFA釋出機率高　仍有望續留美職可賭一把

車體瞬間破碎！Uber Eats趕接單與雙載機車對撞　3人噴飛畫面曝光

雲端最前線／列"一邊一國行動黨"不分區？陳水扁：願意接受提名

反送中致香港多所大學停課　中華醫大向港生招手：歡迎來讀！

專家預估下周油價出爐　汽油可望調降1角

阿嬤「慢速夜闖紅燈」過馬路遭撞斷魂　休旅車駕駛慘挨過失致死

台中無聊到只剩逢甲夜市能打？　遊客列「一串特色景點」驚人數字曝光

社會熱門新聞

16歲高中妹討抱抱！被男友載走20m撞上外送員

台北男翻進2樓性侵！熟睡女崩潰：味道很重

高雄男闖空門性侵…聽她冷回「1句話」秒軟掉

爭鮮2員工吞24萬　還請朋友免費吃百盤壽司

女董昔嫌他太俗分手　今買2000萬房產寵帥警

收留前男友遭硬上！家人見這幕　她崩潰割腕

女大生不上課跑去「躺著賺」　魔鬼身材狂榨男客2小時

男打爆女友肝臟！她出血2000ml被丟包急診亡

Uber Eats與左轉機車對撞　外送員頭部重創命危

她賣笑扛家計...下班打給老公：我好累！墜13F慘死

鳳山母女雙屍案！夫曝冷戰原因：50萬

「巧虎」巡演落跑　劇團求償90萬

鳳山母女命案今解剖！夫冷戰2天才發現

音樂才子遇酒駕殞命留遺作　網紅姊：幫你完成

更多熱門

相關新聞

丈夫整晚沒回家！嫩妻收簡訊氣炸

丈夫整晚沒回家！嫩妻收簡訊氣炸

搶人丈夫還這麼囂張！大陸貴州安順日前發生一起離譜的持刀傷人案，一名人妻因為丈夫整夜不歸，透過微信聯絡對方，竟收到小三囂張回應「丈夫睡著了」，因此氣炸衝到小三家，沒想到居然還被小三持刀砍傷，導致右臉出現一道約10公分的傷口。

少女試完禮服和髮妝　經紀人直送酒店還債

少女試完禮服和髮妝　經紀人直送酒店還債

女嬰1歲生日當天送醫…酒店媽滑手機笑看過程

女嬰1歲生日當天送醫…酒店媽滑手機笑看過程

酒店妹缺業績　他幫忙消費挨告性侵

酒店妹缺業績　他幫忙消費挨告性侵

永豐金前三季獲利　創5年新高

永豐金前三季獲利　創5年新高

關鍵字：

丈夫酒店賺錢家計林森北路

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 乾拌麵 反送中 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 乾拌麵12強 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

16歲高中妹討抱抱！被男友載走20m撞上外送員

台北男翻進2樓性侵！熟睡女崩潰：味道很重

鳳凰海警最快11：00發　北北基宜大雨特報越晚越明顯

吳佩慈認了辭退台灣技師！紀曉波欠250億帶全家搬走

子涵破壞行規遭「淫窟組織」封殺

孕婦參加婚禮驚見「老公是新郎」　孬夫嚇歪消失

吳佩慈豪門夢碎！紀曉波欠債250億豪宅被抵押

陽岱鋼資助張奕　如今卻反目

高雄男闖空門性侵…聽她冷回「1句話」秒軟掉

館長列第4！「歡樂無法黨」不分區名單出爐

Sandy男友「上億身家」起底！

獨／張勛傑躲3個月鬆口「我愛死小嫻！」

借超商廁所　她等10分鐘拿硬幣開門…裡頭場景曝光

爭鮮2員工吞24萬　還請朋友免費吃百盤壽司

她錄《大集合》狂踩雷…胡瓜停機開罵！

更多

最夯影音

更多
探訪最接近天堂的國度「丹麥」 月薪18萬繳稅60%享終生福利

探訪最接近天堂的國度「丹麥」 月薪18萬繳稅60%享終生福利
小芋圓混搭芋泥鮮奶、純蜂蜜！珍煮丹秋冬限定新品上市　只有這天買一送一

小芋圓混搭芋泥鮮奶、純蜂蜜！珍煮丹秋冬限定新品上市　只有這天買一送一

《兜圈》真的難唱嗎？聽林宥嘉神級LIVE版　唱一半衝下台...坐幸運歌迷旁唱完！

《兜圈》真的難唱嗎？聽林宥嘉神級LIVE版　唱一半衝下台...坐幸運歌迷旁唱完！

方志友甜喊：楊銘威就是將軍　對小孩教育「會做人比念書重要」

方志友甜喊：楊銘威就是將軍　對小孩教育「會做人比念書重要」

台灣「舊鞋救命」海運9千公里 遠赴肯亞徒手清孩童腳上沙蚤

台灣「舊鞋救命」海運9千公里 遠赴肯亞徒手清孩童腳上沙蚤

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面