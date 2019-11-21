辣妻酒店賣笑壓力大跳樓亡！夫最後通電「快回家」　岳母慟：都是因為你

▲警方21日下午與檢方會同相驗許女遺體。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市1名女子21日凌晨從林森北路大樓墜落，警方到場發現該女倒臥地上腦漿四溢當場死亡；據悉，女子因丈夫平時擔任外送員、工作不順，所以才會在酒店兼差，女子母親到場後怒斥女婿，「今天會這樣都是因為你！」

警方凌晨接獲報案，1名女子墜落林森北路人行道上，到場發現該女已經明顯死亡。據了解，死者為30歲的許姓女子，當時從酒店下班後搭電梯前往林森北路1棟大樓13樓樓頂，之後與丈夫通完電話後一躍而下。

據悉，許姓丈夫平時擔任外送員，但工作不穩定，所以全家的經濟壓力就落在許女身上，許女只能離開正常公司行號，轉職當酒店小姐賺錢養家，但因壓力過大無法負荷，才會走上絕路。

36歲的許姓丈夫到場後表示，婚後與許女同居在新店租屋處，2人育有一個3歲的兒子，平時都由女子母親代為照顧，妻子21日凌晨1時許打電話回家表示，「我好累，我要輕生」，但丈夫仍極力安撫勸說並要她「不要想太多，下班快回家」，也通知附近的友人前往找人。

但該名友人聞訊趕往現場，在該棟大樓的13樓頂並未發現有人，低頭查看才發現許女早已墜落1樓失去生命跡象，事後母親到派出所放聲痛哭，並指責女婿「今天會變成這樣都是因為你」。

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