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竹聯幫主「么哥」70歲壽宴席開123桌　數十名友人簇擁進會場

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記者邱中岳／台北報導

綽號么哥的竹聯幫幫主黃少岑，20日晚上在忠孝東路喜來登飯店舉辦壽宴，預計席開123桌，而警方也不敢大意派出60多名蒐證警力在場，嚴防有不法情事發生，而么哥也在下午5時許抵達會場。

據悉，此次么哥的熱心友人，在喜來登飯店替么哥舉辦123桌壽宴，預計在20日晚上18時開席，其中1百桌為來賓席，其中受邀對象以中南部地方人士，其中包括大甲鎮瀾宮基金會董事長顏清標，其餘23桌則為竹聯幫內部成員。

▲▼竹聯幫幫主黃少岑20日在喜來登舉辦壽宴，顏清標（右1）也到場祝壽。（圖／翻攝畫面）

▲竹聯幫幫主么哥黃少岑（右）20日在喜來登舉辦壽宴，顏清標（左1）也到場祝壽。（圖／翻攝畫面）

警方在下午4時許，派出60名蒐證警力到場，其中包括轄區中正一分局、北市刑大以及周邊也會設置路檢點加強盤查，而么哥也在5時許抵達會場，在一群友人的簇擁下進場。

警方下午在喜來登裝置微波傳輸裝置，隨時掌握現場狀況，而顏清標也到場祝壽，另外包括來自香港、四海幫以及天道盟還有政商界人士等人參加也到場祝賀。

▲▼竹聯幫幫主黃少岑在喜來登舉辦壽宴，警派60人力蒐證。（圖／記者邱中岳攝）

▲竹聯幫幫主黃少岑（右2）舉辦壽宴，警派60人力蒐證。（圖／記者邱中岳攝）

警方透露，因黃少岑70歲壽宴屬於室內場所個人名義舉辦的宴會，所以在外圍派出警力負責蒐證、監控為主，預防危害發生，如有違法違序才會介入、即時排除。

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