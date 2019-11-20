撞游泳教練害截肢　阿嬤運將「我會負責」...高齡開小黃全為了他

記者邱中岳／台北報導

北市吉林國小游泳教練林俊賢，18日在校門口遭曾姓女運將撞上昏迷，且右小腿截肢仍在加護病房觀察，女駕駛痛哭表示，當下感覺採不到煞車，沒想到竟然意外撞到人，強調「我會負責」。

▲開小黃撞上吉林國小游泳教練，阿嬤運將表示「我會負責」。（圖／記者孫于珊攝）

18日下午5時許，吉林國小游泳教練林俊賢下車準備返家途中，遭69歲的曾姓女運將撞上當場昏迷，送醫搶救後右小腿截肢目前仍在加護病房觀察，家屬難過表示，林已經恢復意識，但根本不敢讓他知道截肢的事情。

▲游泳教練林俊賢遭女運將衝撞當場昏迷送醫，事後右小腿失血過多被迫截肢。（圖／畫面翻攝林俊賢臉書）

而肇事的曾姓女運將，19日遭警方送辦後以10萬元交保並責付親人照顧，女運將面對此事難過表示，「我怎麼今天會做出這種事，且當時感覺車子怪怪的，好像煞不住的感覺」，表示願意一肩扛起責任，直言「我會負責」。

▲女駕駛說當時車子怪怪的，好像煞不住的感覺，才會撞上下班的游泳教練。（圖／記者邱中岳翻攝）

據悉女運將為了照顧家中的遲緩兒，年近70歲還在外面拼命賺錢，面對媒體時更淚崩表示，以後不敢再開小黃了，並含淚向林俊賢致歉，而後續也將盡力協助善後，希望能夠對林負起責任。

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