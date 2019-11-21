買貓想退貨遭拒！她竟「狠摔在地+右腳痛踩」洩憤…事後狂道歉：我是愛貓族

▲女子將貓狠摔後再用腳大力踩踏。（圖／翻攝自星視頻，下同）

記者朱世凱／綜合報導

吉林省近日流傳一段狠心的虐貓影片，一名女子因為找回了自家丟失的貓咪，便想把新買的主子退貨，不料寵物店拒絕後，她竟然將小貓狠摔在地，之後伸出右腳猛踩。店家報警後，女子還告訴警方「這事和別人無關」，希望員警不要插手干涉。畫面曝光後，虐貓女瞬間被網友罵翻，只好趕緊道歉並回應，「未來會用行動證明自己是愛貓一族。」

據《星視頻》報導，女子19日到寵物店打算將新買的貓咪退貨，原因是自己家走失的貓找回來了，不過寵物店與她協商後卻堅持不受理，她氣憤之下便將小貓重摔在地，之後用腳從貓的頭部大力踩下，再用後腳跟碾壓貓咪。影像顯示，小貓摔在地上後痛得發出淒厲慘叫聲，只能一跛一跛爬回來，任由新主人繼續對牠無情施暴。

警察接獲寵物店報案後，立刻趕到現場制止，但女子卻稱這件事和別人沒關係。網友得知事件後紛紛撻伐此事，女子迫於輿論壓力只好出面道歉，「抱歉驚擾了所有愛寵人士，不管之前和店家有過什麼買賣交易，摔貓的舉動是不對的，不應該拿貓撒氣，幸好貓完好無損，一切正常。」

女子自責地說，「都說衝動是魔鬼，可是當時也不該不受理智控制，小孩子都知道愛護各種小動物，我當時行為連一個小孩子都不如，經過這次，今後一定會更加愛護地球一切生命物種，尤其是自己因為喜歡已經買來的這兩隻小貓，既然買了牠，該應該好好善待，對此再一次深刻道歉，最後，請各位諒解我的偏激行為，我會用實際行動證明我也是愛貓一族。」

▼有網友說，貓咪目前狀態良好。（圖／翻攝自微博）

許多人看完聲明後仍舊氣憤回應，「以後會善待？鬼會信你？」、「看得我好難過，心好痛」、「牲畜不如的東西，別因為動物不會說話就這樣」、「發瘋的人總愛為自己的發瘋找藉口」、「太自私了，應該判刑的」、「想把這女的狠摔在地使勁踩」、「可憐的小貓咪」、「不尊重生命的人就該下地獄」。

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