劍指美國！阻外部勢力插手國家內政　中俄將聯手「反干預合作」

▲中俄將加強反外部勢力干預國家內政的合作。圖為習近平先前出訪俄羅斯時，與普丁合影。（圖／新華社）

記者陳政錄／北京報導

大陸外交部今（20日）下午召開例行記者會，發言人耿爽除再次抗議美參議院通過《香港人權與民主法案》外，他還對中俄將聯手展開「反干預合作」進行說明。耿爽表示，個別國家不斷粗暴干涉他國內政，給國際局勢帶來諸多不穩定因素。「中俄兩國作為安理會常任理事國和主要新興市場國家，有責任維護世界和平穩定、捍衛國際公平正義。」

俄聯邦委員會捍衛國家主權和防止干涉委員會主席克利莫夫日前表示，中國全國人大代表和俄羅斯議員，將於25日在北京，就防止外部勢力干涉主權國家內政的企圖進行討論。面對媒體提問，耿爽正面證實該訊息屬實。

▲大陸外交部發言人耿爽。（圖／翻攝大陸外交部）

耿爽指出，中俄在維護國家主權和安全、維護社會穩定和秩序、反對外部干預方面有著共同的利益和訴求；我們兩國都有信心、有能力堅決抵制任何來自外部的干預，維護好國內的繁榮穩定。

耿爽強調，當前，「個別國家一味奉行單邊主義，大肆實施霸凌行徑，不斷粗暴干涉他國內政，給國際局勢帶來諸多不穩定、不確定因素。」中俄兩國作為安理會常任理事國和主要新興市場國家，也有責任、有義務體現大國擔當，肩負起維護世界和平穩定，捍衛國際公平正義的歷史使命。

對於美參議院在當地時間19日，通過《香港人權與民主法案》，耿爽也於上午發表聲明後，一天內第二次代表中國外交部，抗議美方作法，他說，這一法案罔顧事實、混淆是非、違反公理，玩弄雙重標準，插手香港事務，干涉中國內政，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，中方對此表示強烈譴責和堅決反對。

他提到，香港是中國的香港，香港事務純屬中國內政。我們正告美方認清形勢，懸崖勒馬，立即採取措施阻止該案成法，立即停止插手香港事務、干涉中國內政，以免引火燒身、自食苦果。如果美方一意孤行，中方必將採取有力措施予以堅決反制，堅定維護國家主權、安全、發展利益。

今年8月，克利莫夫曾公開表示，根據已經掌握的有效情報顯示,有境外勢力通過信息技術和各種手段，介入並干涉俄羅斯選舉。為此，俄羅斯亦成立了境外勢力干涉內政特別調查委員會。

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