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美若通過「香港法案」　陸學者：中美關係將全面觸礁

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▲中美關係,美中關係,中美貿易戰。（圖／路透社）

▲中美關係複雜化。（圖／路透社）

記者陳政錄／北京報導

美國參議院通過《香港人權與民主法案》，引發中方強烈反彈。對此大陸學者坦言，此舉將讓中美關係全面遭遇風險，首當其衝包括一度好轉的中美貿易談判，更可能鼓勵香港的激進派分子，繼續與中國大陸和港府對抗。

上海社科院世界經濟研究所研究員盛九元昨（20日）接受《ETtoday東森新聞雲》採訪指出，中美對抗到現在，體現於方方面面，包括在貿易、區域戰略、制度等領域，因此若美國總統川普簽署法案使之生效，不僅有望在下月簽屬的中美貿易協議受阻，對整體的中美關係都將造成負面影響。

▲▼香港示威市民快閃觀塘。（圖／記者宋良義攝）

▲美參議院法案可能讓香港示威人士作風更為激進。圖為香港示威市民快閃觀塘。（圖／記者宋良義攝）

中國人民大學國際關係學者時殷弘也提到，以中美貿易談判為例，原有望近期於小規模的局部協議上，雙方達成階段性共識，但美方為讓中方接受某些要求，企圖透過香港事務來「添加一點籌碼」，這恐怕會引起反效果，譬如增加中方在談判中，抵制美國的決心，讓貿易協議更加困難。

盛九元進一步直言，抑制中國大陸發展已成為美國的主流看法，因此美方對於香港問題干涉，實際上就是國內的反華、反共勢力在國會強力操作，以此對中國的發展，形成一些壓制。

▲▼上海社科院世界經濟研究所研究員盛九元。（圖／中新社）

▲上海社科院世界經濟研究所研究員盛九元。（圖／中新社）

在此之下，盛九元認為，中方除了對上述議題，嚴正表達立場外，長期而言，也需要透過「擴大朋友圈」，來增加話語權，以應對美方的種種舉動、弱化美國的打擊力度。譬如，加快推進RCEP等區域性協定的簽署，或與更多國家完成雙邊貿易協議的談判，達成實質性的合作。

值得注意的是，面對美國參、眾兩院的《香港人權與民主法案》版本，均提及美國政府需每年檢視香港是否高度自治，要求制裁侵犯《基本法》的個人或是企業，以及不拒絕頒發簽證給「因政治動機」而被迫拘留或逮捕的香港人等，時殷弘強調，這也會鼓勵香港的激進反對派，繼續與中國大陸和香港政府對抗，對中美關係發展將非常不利，同時，還將嚴重影響香港經濟發展的穩定性。

對於美方的舉動，大陸外交部發言人耿爽已在昨日上午做出回應，他強調，香港是中國的香港，香港事務純屬中國內政。「我們正告美方認清形勢，懸崖勒馬，立即採取措施阻止該案成法，立即停止插手香港事務、干涉中國內政，以免引火燒身、自食苦果。」

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