　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

懶人包／你的政黨票要投給誰？　藍綠+第三勢力不分區立委名單一次看

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼游錫堃、蔡壁如、邱毅、吳敦義。（合成圖／ETtoday資料照）

▲游錫堃、蔡壁如、邱毅、吳敦義。（合成圖／ETtoday資料照）

【11月21日更新　新黨不分區立委名單】

政治中心／綜合報導

2020立委大選只剩不到2個月的時間，藍綠兩大黨都引爆「不分區之亂」，民進黨歷經各派系喬不攏爭議後，終於在14日晚間確定名單，國民黨則是在15日舉辦臨時中常會更改名單，16日經中央委員會投票後，確定刷掉前陸委會副主委張顯耀。根據ETtoday新聞雲最新民調顯示，民眾傾向投的不分區政黨票對象依序為國民黨、民進黨、民眾黨、時代力量等，21日新黨公布了不分區名單。這些政黨不分區立委名單如下。

●民進黨不分區立委名單：
1.吳玉琴（立委）
2.洪申翰（綠色公民行動聯盟副秘書長）
3.范雲（社民黨前召集人）
4.羅美玲（南投縣議員）
5.邱泰源（立委）
6.周春米（立委）
7.游錫堃（行政院前院長）
8.柯建銘（民進黨立法院黨團總召）
9.管碧玲（立委）
10.莊瑞雄（立委）
11.沈發惠（前立委）
12.林楚茵（主播）
13.施義芳（立委）
14.游萬豐（前世界台灣商會聯合會總會長）
15.歐蜜・偉浪（台灣原住民族部落行動聯盟秘書長）
16.湯蕙禎（桃園市政府民政局長、桃園市客家文化基金會董事）
17.陳靜敏（立委）
18.黃奕睿（會計師公會全聯會理事長）
19.許忠富（前雲林縣麥寮鄉長）
20.張菊芳（法扶基金會董事、律師）
21.呂建德（中正大學社會福利系教授）
22.陳培瑜（兒童閱讀教育推廣教師）
23.顏聖冠（前台北市議員）
24.李淑芬（礁溪鄉農會績優總幹事）
25.柯富揚（中醫師公會全聯會理事長）
26.黃金舜（藥師公會全聯會理事長）
27.林愛龍（台灣海洋保育與漁業永續基金會執行長）
28.董建宏（前台灣勞工陣線協會理事長）
29.林世嘉（醫界聯盟基金會執行長，前立委）
30.黃帝穎（永社理事、律師）
31.趙心瑜（民進黨台北市黨部執行長）
32.蔣念祖（台北市婦女新知協會理事長）
33.楊聰榮（台灣新住民人權協會理事長）
34.楊懿珊（民進黨新聞部主任、台中市政府前文化局主秘）

●國民黨不分區立委名單：
1.曾銘宗（立委）
2.葉毓蘭（前警大教授）
3.李貴敏（前立委）
4.吳斯懷（退將）
5.鄭麗文（前立委）
6.林文瑞（全國農田水利會長）
7.廖婉汝（屏東縣黨部主委）
8.翁重鈞（前立委）
9.吳怡玎（高盛集團前總裁）
10.陳以信（前總統府發言人）
11.張育美（中常委）
12.李德維（中常委）
13.溫玉霞（台商）
14.吳敦義（國民黨主席）
15.謝龍介（台南市議員）
16.車宜靜（救國團主任葛永光的妻子）
17.牛春茹（國民黨全國黨代表）
18.曾文培（中常委）
19.李玉蟬（心理諮商師）
20.王裕文（台灣勞工總工會理事長）
21.王桂芸（前台北榮總護理部主任）
22.耿繼文（中華民國退休警察協會總會長）
23.侯佳齡（中常委）
24.謝瀛華（台北醫學大學附設醫院家醫科醫師）
25.邱素蘭（會計師）
26.張智倫（前立委張慶忠之子、會計師）
27.李惠蘭（台北市學校教育產業工會理事長）
28.連元章（世界華商經貿聯誼總會創會會長）
29.許謹如（懷寧國際醫控公司國際醫療部長）
30.林有志（國民黨組發會主委）
31.黃璉華（中國醫藥大學護理系教授）

●時代力量不分區立委名單：
1.陳椒華（台灣水資源保育聯盟理事長）
2.邱顯智（前時代力量黨主席）
3.王婉諭（小燈泡媽媽）
4.黃國昌（立委）
5.翟本喬（前台北市政顧問）
6.關心羚（獸醫）
7.王幗英（台灣會計師金控副總）
8.陳永興（民報發起人）
9.吳佩芸（時代力量秘書長）
10.白卿芬（台灣經濟研究院負研究員）
11.趙芸菁（在地文創家）
12.詹智鈞（屏東基督教醫院神經內科主任）

●台灣民眾黨不分區立委名單
1.賴香伶（台北市勞動局長）
2.張其祿（國立中山大學政治經濟系特聘教授兼社會科學院院長）
3.高虹安（鴻海科技集團工業大數據辦公室主任）
4.邱臣遠（世界台商總會青商會秘書長）
5.蔡壁如（台北市府顧問）
6.楊博宇（十大傑出青年／建築師）
7.吳欣盈（新光人壽慈善基金會執行長）
8.詹翔欽（獨臂青農／翔琪檸檬茶創辦人）
9.陳琬惠（社團法人台灣公益團體自律聯盟秘書長）
10.林國成（台北市議員／臺北市總工會理事長）
11.孫智麗（財經專家）
12.楊弘仁（桃園敏盛醫療集團執行長）
13.黃瀞瑩（台北市府副發言人）
14.馮啟彥（苗栗大千綜合醫院外科部主任）
15.江惠儀（中華電信工程師）
16.羅義興（台北市立大學理學院院長）
17.陳思宇（台北市政府前觀傳局長）
18.魏安國（立法院預算中心副研究員）
19.李思慧（職業護理師）
20.傅郁揚（通霄鎮民代表）
21.何容君（台北醫學大學口腔衛生學系助理教授）
22.端木正（精華會計師事務所會計師）
23.陳安芃（工業技術研究院研究員）
24.何松穎（台北市立聯合醫院家庭醫學科主治醫師）
25.周思廷（北大法學碩士）
26.李家齊（花旗銀行襄理）
27.吳靜怡（藝世代有限公司負責人/嘉基文創有限公司總經理）
28.張學翰（音樂製作人）
29.周芳如（臺灣室內樂藝術推廣協會行政總監）

●親民黨不分區名單
1.滕西華（身心障礙聯盟秘書長）
2.李鴻鈞（親民黨立法委員）
3.宣明智（聯華電子榮譽副董事長）
4.劉宥彤（永齡基金會執行長）
5.陳怡潔（親民黨立法委員）
6.張碩文（親民黨組織部主任）
7.施壽全（前馬偕醫院院長）
8.李海同（青溪總會指導顧問）
9.蔡沁瑜（永齡基金會副執行長）
10.高瀚（德國音樂博士／原住民）
11.游文人（中華大學講座教授）
12.陳秀玲（楊梅區陳姓婦女宗親會理事長）
13.黃文卿（中華民國旅行品保協會理事）
14.李本玠（大道旅行社董事長）
15.黎淑慧（明新科技大學副教授兼多元族群文化中心主任）
16.彭瓊芳（台北市生物技術服務業商業同業公會榮譽理事長）
17.劉宗夏（文字工作與金融投資／青年代表）
18.林昊宜（原住民青年代表）
19.趙偉伶（義守大學行銷管理講師）
20.蕭涵方（信榮整合行銷有限公司董事長）
21.陳一夫（廣先堂生技製藥總經理）
22.吳方宜（國際人道救援組織志工）

●新黨不分區立委名單：

1.邱毅（前立委）
2.陳麗玲（前桃園縣觀光行銷局長）
3.沈采穎（藥師公會全國聯合會理事長）
4.王炳忠（新黨發言人）
5.賀樺（新住民）
6.林明正（新黨文宣委員會副主委）
7.黃乃芸（毒物學博士）
8.龐文楚（牙醫師）
9.郝永瑞（新黨副秘書長）
10.楊世光（財經專業媒體人）

●綠黨不分區立委名單：
1.鄧惠文（醫師）
2.高成炎（綠黨創黨召集人）
3.王浩宇（桃園市議員）
4.李菁琪（律師）
5.張佑輔（台灣農業讚創辦人）

●台灣基進黨不分區立委名單：
1.成令方（前高醫性別所教授）
2.陳奕齊（台灣基進主席）
3.空白
4.吳欣岱（血管外科醫師）
5.陳冠榮（高雄氣爆自救會會長、醫師）
6.何澄輝（「外國代理人法」起草人）
7.李雨蓁（台灣基進組織部主任）

●國會政黨聯盟不分區立委名單：
1.徐欣瑩
2.張宗傑
3.王靜亞
4.陳漢洲
5.李宗芹
6.余艇

其他人也看了這些...

國民黨最新不分區／吳敦義擺第14　張顯耀入榜列第17
蔡英文出手！民進黨不分區名單出爐　吳玉琴第1、游錫堃第7
時力公布2020不分區名單　「小燈泡」媽媽王婉諭排第3

更多熱門新聞...

親民黨不分區正式出爐！滕西華1、宣明智3、劉宥彤4
邱毅可望排新黨不分區第一　王炳忠、蘇恆也在名單內

超越藍綠，就靠她了

ET快訊
快訊／宜蘭警跨區駁火毒販！嫌犯車內「飲彈自盡亡」
薔薔罵到走心…抖出她「喬價錢內幕」！Sandy「很好找出來是
保險公司刁難9天「要死亡證明」　家屬抬遺體放辦公室：足夠嗎？
瞬間破碎畫面曝光！Uber Eats趕接單對撞情侶機車　昏迷
Her超任性下殺38折！從保養品到生活用品快來買好買滿
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

專訪宣明智／6大政見搶先曝光　進國會幫郭台銘推「0-6歲國家養」

傅崐萁登記參選立委！妻子＆國民黨籍花蓮縣長徐榛蔚陪同　藍營陷分裂

民進黨拋2張圖！韓國瑜豪宅價值、擁有房產時間軸一次看

邱毅列新黨不分區第一　王世堅嗆：出來選區域，接受民意檢驗！

快訊／邱毅被踢出不分區爆這2人卡位！馬辦怒駁斥：絕非事實不排除提告

車宜靜鬆口「劉盛良介紹我給吳敦義」　否認靠馬英九、蔡令怡列不分區

一枝穿雲箭…黃昭順把韓國瑜變不見！　綠營撿到槍：國民黨跳船潮

藍營狂打台商7000億　陳其邁批選舉操作：侯友宜打臉國民黨立委

韓國瑜稱大安房產親戚的　陳其邁：為何自己有房不住？住別人房子

「花蓮王」傅崐萁宣布參選立委！藍營分裂　擁傅及韓粉塞爆選委會

探訪最接近天堂的國度「丹麥」 月薪18萬繳稅60%享終生福利

小芋圓混搭芋泥鮮奶、純蜂蜜！珍煮丹秋冬限定新品上市　只有這天買一送一

《兜圈》真的難唱嗎？聽林宥嘉神級LIVE版　唱一半衝下台...坐幸運歌迷旁唱完！

方志友甜喊：楊銘威就是將軍　對小孩教育「會做人比念書重要」

台灣「舊鞋救命」海運9千公里 遠赴肯亞徒手清孩童腳上沙蚤

林宥嘉喬裝攝助舉boom亂入 開口秒秀天籟！少女嚇瘋狂跳

印度「1所學校藏52對雙胞胎」 老師超困擾：還會懲罰錯人！

美國小孩「試吃榴槤」反應超兩極！　吃下秒變臉+乾嘔：像發霉的起司

「第7天上班」22歲外送員撞歪賓利 車凹賠天價？他：還在談和解金...

她實測「168間歇性斷食」減肥法 每日空腹18hrs→2周體脂剷3%

專訪宣明智／6大政見搶先曝光　進國會幫郭台銘推「0-6歲國家養」

傅崐萁登記參選立委！妻子＆國民黨籍花蓮縣長徐榛蔚陪同　藍營陷分裂

民進黨拋2張圖！韓國瑜豪宅價值、擁有房產時間軸一次看

邱毅列新黨不分區第一　王世堅嗆：出來選區域，接受民意檢驗！

快訊／邱毅被踢出不分區爆這2人卡位！馬辦怒駁斥：絕非事實不排除提告

車宜靜鬆口「劉盛良介紹我給吳敦義」　否認靠馬英九、蔡令怡列不分區

一枝穿雲箭…黃昭順把韓國瑜變不見！　綠營撿到槍：國民黨跳船潮

藍營狂打台商7000億　陳其邁批選舉操作：侯友宜打臉國民黨立委

韓國瑜稱大安房產親戚的　陳其邁：為何自己有房不住？住別人房子

「花蓮王」傅崐萁宣布參選立委！藍營分裂　擁傅及韓粉塞爆選委會

政治熱門新聞

館長列第4！「歡樂無法黨」不分區名單出爐

韓市府「補助全取消」高雄年貨大街店家怨

輸贏50萬票！他曝：高雄贏　韓國瑜就贏

幸安名廈神祕屋主是李佳芬胞妹

快訊／陳水扁復出了！　列一邊一國行動黨不分區立委

邱毅密訪英國　驚爆「大弊案」摧毀蔡英文

韓國瑜親戚房產被起底...綠營見獵心喜

周刊爆大安區房產　韓：完全造謠！違反《選罷法》

快訊／送大學生交換一年　韓再拋「學分抵免」

劃清界線？ 黃昭順新廣告看板韓國瑜「被消失」

扁可參選立委？選罷法：刑期未執行完

影／台商回流7千億？經濟部打臉蔡英文

遭爆隱匿大安區房產　李佳芬回應了

退國民黨不分區內幕　邱毅：曾永權把名單搞得一團亂

更多熱門

相關新聞

賴清德台獨說　國台辦批虛偽圖謀

賴清德台獨說　國台辦批虛偽圖謀

被選為民進黨2020副總統參選人的賴清德，日前再度拋出「台獨說」，引發朝野議論。對此大陸國台辦發言人馬曉光強調，賴清德在當前時機下，又跳出來赤裸裸叫囂「台獨」言論，企圖炒作升高兩岸對立，再次充分暴露其為政治和選舉利益的圖謀，也徹底扯下了民進黨當局所謂不挑釁的假面具。

范雲：要把柯文哲的邀請當成收買社民黨？

范雲：要把柯文哲的邀請當成收買社民黨？

直播／列"一邊一國行動黨"不分區？陳水扁：願意接受提名

直播／列"一邊一國行動黨"不分區？陳水扁：願意接受提名

邱毅批蔡英文走「違憲台獨」

邱毅批蔡英文走「違憲台獨」

郁慕明：邱毅本來就是新黨的！不是去搶國民黨

郁慕明：邱毅本來就是新黨的！不是去搶國民黨

關鍵字：

國民黨民進黨時代力量不分區2020大選

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 乾拌麵 反送中 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 乾拌麵12強 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

16歲高中妹討抱抱！被男友載走20m撞上外送員

台北男翻進2樓性侵！熟睡女崩潰：味道很重

鳳凰海警最快11：00發　北北基宜大雨特報越晚越明顯

子涵破壞行規遭「淫窟組織」封殺

吳佩慈認了辭退台灣技師！紀曉波欠250億帶全家搬走

她賣笑扛家計...下班打給老公：我好累！墜13F慘死

孕婦參加婚禮驚見「老公是新郎」　孬夫嚇歪消失

吳佩慈豪門夢碎！紀曉波欠債250億豪宅被抵押

陽岱鋼資助張奕　如今卻反目

高雄男闖空門性侵…聽她冷回「1句話」秒軟掉

館長列第4！「歡樂無法黨」不分區名單出爐

Sandy男友「上億身家」起底！

獨／張勛傑躲3個月鬆口「我愛死小嫻！」

借超商廁所　她等10分鐘拿硬幣開門…裡頭場景曝光

她錄《大集合》狂踩雷…胡瓜停機開罵！

更多

最夯影音

更多
探訪最接近天堂的國度「丹麥」 月薪18萬繳稅60%享終生福利

探訪最接近天堂的國度「丹麥」 月薪18萬繳稅60%享終生福利
小芋圓混搭芋泥鮮奶、純蜂蜜！珍煮丹秋冬限定新品上市　只有這天買一送一

小芋圓混搭芋泥鮮奶、純蜂蜜！珍煮丹秋冬限定新品上市　只有這天買一送一

《兜圈》真的難唱嗎？聽林宥嘉神級LIVE版　唱一半衝下台...坐幸運歌迷旁唱完！

《兜圈》真的難唱嗎？聽林宥嘉神級LIVE版　唱一半衝下台...坐幸運歌迷旁唱完！

方志友甜喊：楊銘威就是將軍　對小孩教育「會做人比念書重要」

方志友甜喊：楊銘威就是將軍　對小孩教育「會做人比念書重要」

台灣「舊鞋救命」海運9千公里 遠赴肯亞徒手清孩童腳上沙蚤

台灣「舊鞋救命」海運9千公里 遠赴肯亞徒手清孩童腳上沙蚤

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面