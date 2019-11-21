崩潰！安全帽久戴飄臭味　達人教戰清潔術一噴清新

▲久戴沒定期清潔的安全帽，飄出悶臭味讓機車族好苦惱，日本熱銷第一的風倍清除臭噴霧，主打一噴清新，能瞬間分解異味。（採訪撰稿／記者鍾欣妍；攝影剪輯／記者張凱喨）

記者鍾欣妍／採訪報導

機車族在城市中穿梭，除了身上會沾染大量廢氣外，頭上戴的安全帽也會因為長時間配戴，加上流汗出油悶著，散發悶臭味，讓許多機車族不堪其擾。

▲▼機車族上下班通勤，時常因為馬路上的廢氣和久悶的安全帽，全身散發悶臭味。（圖／資料照、記者張凱喨攝）

機車族許先生平日通勤都會戴口罩，減少空汙，卻還是感受很深：「馬路上的髒空氣加上流汗，整個頭髮就髒髒臭臭的，很奇怪的馬路味。」而安全帽是機車族的貼身物品，天天都戴卻沒清潔，內襯不只有油臭味，恐怕已經成為細菌集中地。



安全帽業者吳勇樂指出，就算購買具有通風度的安全帽，使用完還是要定期保養清潔，「你是要完全處理，就是把內襯全部拆下來洗，如果只是要稍微清潔一點，可以去買市面上的噴霧，像是『風倍清除臭噴霧』，噴一噴就可以稍微去清除它的表面，就不會那麼髒，也不會臭臭的。」

▲購買具有通風度的安全帽，使用完還是要定期保養清潔，專家建議可以使用除臭噴霧對內襯清潔。（圖／記者張凱喨攝）

輕輕朝安全帽內襯噴一噴，瞬間分解異味，日本熱銷第一的風倍清除臭噴霧，主打能深入纖維分解異味因子，而非用香味掩蓋，且具高達99.9%除菌功效，成分來自天然玉米，清爽又安心，有效解決機車族煩惱。

▲▼日本熱銷第一的風倍清除臭噴霧，主打真正分解異味再99.9%除菌，成分來自天然玉米更安心。（圖／記者張凱喨攝）

留著一頭長髮的機車族應小姐使用過後驚呼：「以前會想要拿香水噴安全帽，其實那個頭髮臭味跟安全帽悶在一起是滿可怕的，除臭噴霧定期幫安全帽除臭殺菌，會比單純噴香水，蓋過那個臭味好很多。」



民眾大讚真的有效消臭又除菌，風倍清除臭噴霧不管是脫鞋後的尷尬氣味， 或是累積不少過敏原的床墊，都可以一噴清新，成為日常生活必備的懶人神器。



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