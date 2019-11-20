行兇畫面曝！車城代表會濺血疑閃綠光　男持菜刀猛揮...鄉代嚇傻伸手阻擋

記者吳奕靖、陳韻如／屏東報導

屏東縣車城張姓鄉民代表，19日上午在代表會中，遭尤姓男子持菜刀砍傷。警方獲報後立即趕抵現場逮捕嫌犯，並在訊後將他送辦。事後行兇畫面曝光，尤姓男子持刀闖入，隨後朝著張男猛揮，所幸張男即時閃躲，才免於危難。

▲男子持刀闖入車城鄉名代表會砍傷鄉代，行兇畫面事後曝光。（圖／翻攝屏東小鎮資訊）

恆春分局車城分駐所19早上11時許接獲車城鄉民代表會報案，指有人持刀進入代表會傷人後逃逸，分局長陳鴻忠獲報後相當重視，立即派員前往處置，經員警調閱監視器追尋嫌疑人去向，迅速將尤嫌逮獲，帶回調查。

事後，尤男行兇畫面曝光，只見他持刀衝進議事廳，一見到張男就是一陣猛揮，眾人全被嚇得起身阻擋，張男也立刻用手抵擋，導致他手掌遭到劃傷，場面相當驚險。

▲屏東縣恆春警方說明尤姓嫌犯被逮，涉案經過 。（圖／記者陳崑福翻攝）

有外界傳聞，尤男疑似與張男有感情及財務糾紛，才憤而行兇，無關雙方政治立場及派系問題。警方於案發後半小時內就緝獲嫌疑人並起出兇器，偵訊後依法送辦。

不過，對於這樣的傳聞，張男矢口否認，並表示目前全案已進入司法程序，全權交由司法來調查。此外分局長陳鴻忠呼籲，民眾有糾紛應循正當管道處理，而非以暴力手段解決，警方對暴力事件絕不寬貸，定將依法偵辦，給予民眾一個安全的生活空間。

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