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只因心情不好...屏東屁孩騎車北上高雄　持鐮刀見人就砍！2人倒血泊掙扎命危

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▲▼殺人,兇手。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲孫男僅因心情不好，就持鐮刀當街隨機砍人，法官判刑9年6個月。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳韻如／高雄報導

高雄前鎮2月間發生一起隨機砍人事件，家住屏東的孫姓屁孩因心情鬱悶，騎車北上高雄市區，隨後持鐮刀隨機朝著一名李姓婦人猛砍，導致她身受重傷，差點喪命。孫男砍完李婦後逃逸，又再隨機砍傷一名胡姓男子，所幸因胡男大聲呼救驚動鄰居，才趕緊報警並上前制伏孫男。高雄地院審理後，依殺人未遂、傷害等罪判孫男9年6個月徒刑。

判決書指出，孫男2月17日下午因心情鬱悶，於是拿著紅柄及綠柄鐮刀各1把，從屏東騎車到高雄，行經前鎮時，見到李婦獨自走在街頭，他竟萌生殺意，拿著鐮刀朝著李婦猛砍，且幾乎刀刀見骨，導致她大量失血，還險些喪命，而孫男則是在砍人後逃逸。

孫男砍完李婦不到4分鐘的時間，又再度追砍胡男，造成他背部及右肩深部裂傷。孫男一見胡男受重傷，本想騎車逃逸，但胡男隨即強忍疼痛，衝上前去推倒機車後大聲呼救，所幸鄰居聞聲即時趕到，共同壓制孫男後報警處理。

法官審理後認為，孫男僅因心情不好，就隨身攜帶鐮刀，還隨機砍殺素不相識，也沒有仇怨的李婦及胡男，且他犯後也沒有做出任何賠償，李婦及胡男也不願意原諒他，因此將他依殺人未遂、傷害等罪合併判處9年6個月徒刑。全案可上訴。

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