內埔警分局會勘投2020各開票所　安全務求滴水不漏

▲屏東縣內埔警分局分局長蔡耀順與保安組長林進源人會同轄區各鄉公所、村長、村幹事共同進行投票開所會勘作業 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

第15任總統副總統及第10屆立法委員選舉於2020年1月11日舉行，為使當日投開票工作能順利進行，內埔警分局由分局長蔡耀順率領保安組長林進源人會同轄區各鄉公所、村長、村幹事共同進行投票開所會勘工作，確保投開票所安全無虞。

▲▼投開票所會勘。

內埔警分局所轄計有74處投開票所，其中10處為次要投開票所、64處係一般投開票所，蔡分局長針對各投開票所內的燈光照明、滅火器等硬體設備均逐一檢視堪用無損；另提醒各鄉公所民政人員應將各開票所之變電箱遠離觀看開票的民眾。

另針對選民的投票動線及開票的配置，亦提出建言，避免紊亂的動線，不利選民投票；也避免不當的配置，妨礙選民觀看開票過程。而在投票所四周30公尺內，喧嚷、干擾或勸誘他人投票或不投票，總統副總統選舉罷免法及公職人員選舉罷免法均定有刑責，為避免選民不慎觸法，蔡分局長亦要求分局所屬之警衛人員均應有明確的制止線規畫，避免選民無所適從。

蔡耀順表示，明年的大選是國家的大事，所屬大部分同仁亦均指派為各投開票所警衛人員，尤其勤務時間從早到晚，執行警衛任務的同仁更應謹慎的執行是項專案工作，共同完成投開票所的警衛工作。