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雲林花生議題延燒　蘇治芬對不實言論意圖影響選情提告

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記者蔡佩旻／雲林報導

20日上午民進黨提名雲林縣第二選區立委參選人蘇治芬由百位青年軍及黨團民意代表等人陪同，於雲林縣選委會完成參選登記，下午回到虎尾競選總部對於選舉對手惡意散布不實資訊，故意說民進黨政府坑殺花生農，更說蘇治芬是幫兇，緊急召開記者會希望能遏止不當選風。

▲蘇治芬出示網路上所散播不實資訊，將於20日下午向雲林地檢署送件提告。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲20日下午蘇治芬在虎尾緊急召開記者會將對不實言論意圖影響選情提告。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

立法委員參選人蘇治芬上午登記完成後表示，目前選情陷入膠著，選戰對手並不弱，對手挾著很大的行政資源，又是地方派系之重，這個選區是全台最艱困、複雜、短兵交接，最會擦出火花的選區，且假網路訊息太多，她要對不實言論意圖影響選情提告。

20日下午蘇治芬在虎尾緊急召開記者會，會中播放雲林縣長張麗善11月18日在雲林縣議會備詢影片，以一紙關稅配額決標紀錄表說政府已經在11月開放進口5235噸，破壞農產品交易價格；蘇治芬指出，記者會目的是希望遏止不當選風，延續農委會主委一再澄清政府年底前，絕對沒有開放花生進口，但對手惡意散布不實資訊，故意說民進黨政府坑殺花生農，更說蘇治芬是幫兇，自91年加入WTO政府開放進口，92年至今關稅內配額為5235公噸，在這個時間點散播消息，害慘農民。

蘇治芬出示，雲林縣工商發展投資策進會副總幹事李培元、雲林縣政府秘書林建助、張麗善水林鄉秘書吳明融、張榮味友人陳燦星等人在網路上散播不實資訊，控訴蘇是花生進口幫兇，因為這些惡意的攻擊，已經觸犯公職人員選舉罷免法第104條，試圖影響選民投票意向及判斷，侵害選舉公平性，以及觸犯刑法第310條誹謗罪，造成蘇治芬名譽嚴重損害，恍若水井事件翻版，她將在20日下午向雲林地檢署送件提告。

蘇治芬說，對手及其組織不斷地潑髒水抹黑，她特以記者會說明以正視聽，希望這次選舉是一場公平乾淨的選戰，大家只論政見不做抹黑、不公義的事。

▲蘇治芬出示網路上所散播不實資訊，將於20日下午向雲林地檢署送件提告。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲蘇治芬出示網路上所散播不實資訊，將於20日下午向雲林地檢署送件提告。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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