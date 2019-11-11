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朱立倫雲林助選推廣雲林烏魚子　與張嘉郡同框拍MV

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記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣第一選區立法委員參選人張嘉郡，11日由前新北市長朱立倫陪同到雲林口縣鄉製作烏魚子並拍攝MV，現場以高粱酒烤烏魚子並分享在場民眾與媒體品嚐，張嘉郡說，她是口湖烏魚子代言人，現在正值烏魚子產季，口湖烏魚子純手工製作，希望全台及全世界消費者都能享受雲林口湖特有出產且品質優良的美味。

▲張嘉郡邀請朱立倫前往台灣烏魚子生產要地的口湖，從烏魚子抹鹽、修補、用石頭壓實等製作過程。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲朱立倫形容自己是烏魚子的愛好者，口湖烏魚子讓我們看到漁民努力成果，希望台灣甚至國外消費者，能享受到台灣最道地美味。（圖／記者蔡佩旻攝）

張嘉郡邀請朱立倫前往台灣烏魚子生產要地的口湖，從烏魚子抹鹽、修補、用石頭壓實等製作過程，張嘉郡以身為口湖烏魚子代言人之姿，在烏魚子的曬場向朱立倫介紹口湖烏魚子美味的奧妙，兩人還拿起烏魚子貼在臉邊，讓大家看到口湖烏魚子的大小，並現場烤烏魚子分享在場民眾及媒體。

▲張嘉郡邀請朱立倫前往台灣烏魚子生產要地的口湖，從烏魚子抹鹽、修補、用石頭壓實等製作過程。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲張嘉郡向朱立倫介紹，現在正值烏魚子產季，漁民辛苦捕獲後純用手工製作，每一個過程嚴謹，製作出來的烏魚子聞名遐邇。（圖／記者蔡佩旻攝）

朱立倫形容自己是烏魚子的愛好者，表示，感謝張嘉郡邀請他來雲林口湖，享受真正台灣口味最新鮮、最讚的烏魚子，口湖烏魚子讓我們看到漁民努力成果，希望台灣甚至國外消費者，能享受到台灣最道地美味。

張嘉郡指出，現在正值烏魚子產季，漁民辛苦捕獲後純用手工製作，每一個過程嚴謹，製作出來的烏魚子聞名遐邇，希望全台民眾來雲林口湖或在市場上，都能享受最新鮮又安全的烏魚子，也希望促進烏魚子出口，讓國外消費者或分布全球的華人，能享受到雲林特有且是品質優良的美味。

▲張嘉郡邀請朱立倫前往台灣烏魚子生產要地的口湖，從烏魚子抹鹽、修補、用石頭壓實等製作過程。（圖／記者蔡佩旻攝）

張嘉郡邀請朱立倫前往台灣烏魚子生產要地的口湖，從烏魚子抹鹽、修補、用石頭壓實等製作過程。（圖／記者蔡佩旻攝）


對於有關國民黨總統參選人韓國瑜在雲林地方的反映，她表示，雲林百年難得一見出現最瞭解雲林、最瞭解農業的總統候選人，許多鄉親自動自發支持雲林女婿，不只對國民黨總統候選人，也對立委候選人的自己，給予最大的鼓勵和支持。

朱立倫也提到，同心協力打贏2020總統及立委選舉，是全黨共同的目標，恭喜並祝福韓國瑜今天宣布副手人選張善政，今天到雲林看到口湖烏魚子手工製作過程，體會到雲林農漁民的辛苦，外界不能用都會人角度來看地方，要深刻體會台灣的城鄉差距，給予辛苦的農漁民與在地鄉親最大的支持。

▲張嘉郡邀請朱立倫前往台灣烏魚子生產要地的口湖，從烏魚子抹鹽、修補、用石頭壓實等製作過程。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲新北市前市長朱立倫展現暖男風度，烤熟烏魚子後優先讓張嘉郡品嚐。（圖／記者蔡佩旻攝）

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