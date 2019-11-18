議員要求縣府澄清花生進口謠言　張麗善出示紀錄表反駁

記者蔡佩旻／雲林報導

2019年二期花生雨害減產，目前值採收期量少價揚，近期傳出農委會將進口花生引起農民恐慌，18日民進黨團議員要求縣府針對傳言澄清，縣長張麗善出示WTO決標紀錄表反駁，指農委會已於12日通過明年一月起進口5235噸花生，造成盤商不願出價收購等預期心理，呼籲中央應與農民站在一起，不該在此時進口花生。

▲誠信聯盟議員蔡東富（左一）、縣議員李建志（右二），也一致認為，花生價崩盤原因在於中央不應在此時標售價、量作業。（圖／記者蔡佩旻攝）

農糧署長胡忠一14日下鄉雲林強調今年底前都不會進口花生，雲林花生產地收購價格仍從一周前每台斤48元跌至目前每台斤約35元；18日民進黨團總召黃淑鈴、議員蔡岳儒、邱世文今在議會聯合質詢，要求縣府針對花生進口不實謠言澄清，讓農民不再恐慌。

雲林縣長張麗善表示，花生產地收購價格上周每台斤約47、48元，農委會在11月12日通過，2020年度從1月起即可進口花生總量5235噸，造成盤商預期心態，認為此時購買花生會超量而不下場採購，造成花生價格下跌，呼籲中央政府與農民站在一起，不可以在此時進口花生，甚至混淆視聽，說這個月跟下個月不會進口，但11月12日已經決標明年進口量。

誠信聯盟議員蔡東富也痛批農委會，農作物並非即時進口即時造成價格浮動，花生屬加工後食用農產，中央政府於11月標售明年5千多頓產量，加工品無即時量產需求，但需大量收購的盤商當然等待明年一月再下場購買更划算，花生價崩盤原因在於中央不應在此時標售價、量作業，花生採收期雖無進口，但僅隔2個月，當然會影響到此期產量售出。

縣議員李建志表示，這是一種預期心理，猶如颱風未到菜價會上揚同樣狀況，農委會不應該再11月公佈標售狀況，商人會預測到1月進口後農產物量多，價格會降低，當然等到1月再出手購買；許多縣議員責怪縣府，縣政府只能針對補助農民部分進行補救，回歸原點標售作業都中央在做，不應模糊焦點質疑縣政府，應回頭詢問執政黨為何如此作為才對。

▲民進黨團縣議員要求縣府澄清花生進口謠言 張麗善出示決標紀錄表反駁。（圖／記者蔡佩旻攝）



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