為高雄民眾黨立委參選人站台　柯媽力薦：我們不會亂七八糟

▲柯爸柯媽到高雄為立委候選人站台。（圖／記者翁進忠攝）

記者洪靖宜、翁進忠／高雄報導

台北市長柯文哲爸媽20日特地南下高雄，陪同台灣民眾黨高雄市立法委員參選人李佳玲、敖博勝、莊貽量連合登記參選，也為民眾黨拉票，柯媽也大讚自家的立委候選人「他(柯文哲)說這些人都很不錯，腳踏實地做事，實實在在，不會亂七八糟，好像外面包一層很好看，裡面是不行的，不是這樣的。」

▲柯爸柯媽到高雄為立委候選人站台。（圖／記者翁進忠攝）

被問是否化身大母雞來帶小雞，柯媽「說什麼大母雞，哈哈哈，我聽兒子告訴我高雄台南都有候選人，要來幫他們打氣加油，他說這些人都很不錯，腳踏實地做事，實實在在，不會亂七八糟，好像外面包一層很好看，裡面是不行的，不是這樣的。」

▲柯爸柯媽陪同登記參選。（圖／記者翁進忠攝）

不過，民進黨喊出要「八仙過海」，國民黨說要「全壘打」，民眾黨要如何突破重圍？柯媽也說「不能說民進黨就選民進黨，不是這樣，有好人有壞人，我們選給好人，選給實實在在、腳踏實地、會替我們認真做事、對台灣有愛心的人那才可以，認真做事我們就支持他們，台灣才會好。」

此趟南下之旅也是為民眾黨拉票嗎？柯媽說「當然囉，民眾黨剛剛起步，希望能很成功為台灣打拚，台灣是我們的國家。」

民眾黨在高雄共推出4位立委參選人，包含第一選區參選的羅鼎城、第三選區的莊貽量、第五選區的李佳玲和第八選區的敖博勝，但聯合登記這天卻三缺一，少了羅鼎城，其他候選人也幫圓場，羅鼎城人不在高雄，才會缺席會另找時間過來。

「即日起，我退出老化黨。」