韓國瑜又爆曾住大安區仁愛路樓中樓　卓榮泰：說清楚！人民耐心有限

▲韓國瑜遭爆曾住仁愛路樓中樓。（圖／記者徐斌慎攝）



記者陶本和／台北報導

國民黨總統候選人韓國瑜遭到週刊接連踢爆擁有豪宅，打破昔日自稱庶民形象，20日再度被揭露，在台北仁愛路擁有樓中樓住處。對此，民進黨主席卓榮泰表示，人民耐心有限，一次又一次這樣，以後再講會大打折扣。

韓國瑜遭到踢爆，曾在台北購買台肥南港無雙豪宅和內湖新潤峰哲工業宅，一舉摧毀他過去選舉期間，自行塑造的「庶民形象」。不過，面對豪宅風波，韓國瑜沒有親自出面說明，而是由競選辦公室「代打」。

根據韓辦舉行辦公室挽救選情，公布韓國瑜和李佳芬從1993年到2019年包括台北4間、雲林2間，以及加拿大1間，共7間的房產訊息；不過期間因為短報坪數，遭到砲轟，也因為指涉國家機器介入，反遭記者提出證據正面打臉。

在韓國瑜辦公室救援，卻留下更多疑點後，20日週刊再次爆料，韓國瑜跟李佳芬夫婦曾在大安森林公園對面的「幸安名廈」社區住過一段時間。

對此，卓榮泰表示，如果他家大業大，大家不會覺得奇怪，不過他曾經說過他要一次清楚講明白，卻選擇性的記憶，也選擇性的不記憶，「這樣不太好，人民耐心是有限的，當一次又一次這樣，他以後再講會大打折扣。」

卓榮泰說，他奉勸韓國瑜已經請假了，行程也不多，他可以好好整理一下，有過哪些房子？住過哪些房子？買過哪些房子？賣過哪些房子？

卓榮泰說，韓國瑜應該要清清楚楚跟社會講清楚，以後可以比較心無旁騖繼續衝刺他的選舉行程，「總要把這些事情跟人民有清楚的交代！」

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▼民進黨主席卓榮泰。（圖／記者陶本和攝）



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