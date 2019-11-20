「政黨票就隨心而去」　張善政：我無法昧著良心替它背書

▲張善政。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者張乃文／綜合報導

國民黨副總統候選人張善政日前曾說，就算真的不喜歡國民黨不分區名單，政黨票還有民眾黨可以投。20日他再度提到國民黨不分區名單，並說「看完各黨提出的不分區立委名單後，我對明年的國民黨的選情，是更為憂心了！」，更喊話，「請堅定的相信韓國瑜和我，總統票務必要投給我們，區域立委票投給國民黨，政黨票就隨心而去」。

張善政20日在臉書發文，開頭就寫下「看完各黨提出的不分區立委名單後，我對明年的國民黨的選情，是更為憂心了！」他說，憂心的原因既不是年輕人不支持國民黨總統候選人韓國瑜，也不是政策不夠吸引，「是因為太多人對國民黨的不分區名單失望了」。

張善政指出，雖然名單裡有強棒，不過整體名單不夠多元代表性，甚至還會讓區域立委的選舉更為艱難。他說，但是「當你心中有八千里路的格局與目標，你就不會在意路上踢到的小石頭！」必須堅定記得明年選戰最優先的目標，就是下架總統蔡英文、下架民進黨。

張善政認為，明年是最詭譎多變的一場總統大選，從他自己想選，到擔任國政顧問團總召，最後搭配韓國瑜成為副總統候選人，這一路的身份轉變，他只有一個念頭，「那就是明年不能再讓蔡英文連任」，因為那只是爽到她和民進黨，但痛苦到全中華民國人民。

張善政接著說，不敢想見，如果蔡英文再繼續執政，台灣還有多少氣？明年選舉，「立委選票若再投給民進黨，等同把手中選票丟到水裡！」他下了結論，雖然大家對不分區名單失望，「但請堅定的相信韓國瑜和我，總統票務必要投給我們，區域立委票投給國民黨，政黨票就隨心而去（畢竟這張名單我們真的無法昧著良心替它背書）」。因為國民黨主席吳敦義也說，如果國民黨明年只有50幾席，將爭取與親民黨、台灣民眾黨等「泛藍」其他政黨結盟，取得過半影響力。

張善政也保證，只要韓國瑜當選明年的中華民國總統，他一定會讓大家看到改變，我們一定會努力讓台灣重返國際舞台，讓人民有所期待。

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