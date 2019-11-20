拒絕盤查拖行警察　警連開6槍制伏起出毒品和槍械

▲桃園市江姓男子2019年8月間開車載一名女子外出違停，遇員警示意攔查拒絕受檢駕車拖行員警，遭支援警力連開6槍制伏。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市江姓男子今年8月間開車搭載女子外出，行經中壢區時在路旁違停，平鎮警分局楊姓員警看見車前有疑似毒咖啡包，質疑可疑要攔查，江因心虛再加上假釋未久不想再回監獄，拒絕員警盤查踩油門企圖逃逸，還將楊員拖行數公尺，支援警力連開6槍射破輪胎才制伏江；檢方20日偵結依妨害公務、違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌提起公訴。

檢警調查，40歲的江姓男子於今年8月10日上午6時45分開車載1名女子外出，行經中壢區龍昌路、中山東路口，因違停在紅線上，剛好巡邏經過的平鎮警分局楊姓警員眼尖瞥見前座有疑似毒咖啡包，質疑可疑趨前攔查，因江車上有毒咖啡包與子彈等違禁物品擔心被抓，與楊員在駕駛座上拉扯抵抗後，竟猛踩油門企圖逃逸，楊為制止江脫逃伸手拉汽車排檔桿被拖行數公尺。

▲桃園市江姓男子今年8月間開車外出，拒絕員警盤查還拖行執勤員警，警方連開6槍射破輪胎制伏。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

支援警力見狀向左後輪胎連開6槍射破輪胎後，江因車輛無法進退被逮，警方隨後在車上帶走同行女子，並起出含有安非他命成分的7包毒品咖啡、29支彩虹煙、1顆非制式子彈，偵訊後依妨害公務罪、毒品與槍砲彈藥等罪嫌將他送辦。

檢警偵訊時，江坦承吸食毒品，但否認有販賣事宜，檢警查出江男曾因吸食海洛因、殺人未遂等案入獄，日前才假釋出獄，目前仍有4年殘刑，固定都向觀護人報到，因車上有毒品擔心臨檢被查獲重回監獄才奮力抵抗。

楊姓員警則指證，當時他彎腰在車窗內盤查，但江卻猛踩油門將他拖行，直到用雙手制止對方才停下，檢方根據警方提供秘錄器畫面等相關證物等，認定江男妨害公務犯行明確，偵結依妨害公務、違反槍砲彈藥刀械管制條例與毒品等罪嫌提起公訴。

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