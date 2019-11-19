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女實習生想借錢買外套　飯店廚師押上床狂摸：一回生二回熟

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▲張姓男子前年在桃園市某飯店擔任廚師，藉故邀約女實習生回家，卻強押上床強制猥褻。（示意圖／取自免費圖庫Pixbay）

▲張姓男子前年在桃園市某飯店擔任廚師，藉故邀約女實習生回家，卻強押上床強制猥褻。（示意圖／取自免費圖庫Pixbay）

記者沈繼昌／桃園報導

在桃園市某飯店擔任廚師的張姓男子，前年因工作機會認識外場女實習生，因垂涎其姿色邀約返家，趁2人獨處時突然強吻女子並撫摸其下體大腿與臀部等私密處，女子驚惶想逃離被張抱回床上強制猥褻，甚至還說「我們都是成年人，一回生二回熟」；法官認為張男犯行明確，且犯後態度不佳，依強制猥褻罪判處1年有期徒刑。

檢警調查，張姓男子於2017年7月在飯店擔任廚師，因工作機會認識女實習生，女子曾想向張借錢買外套，張於同年10月19日約女子回家，趁2人獨處時，問女子身高、體重與住哪裡等問題，趁女子不注意之際突然將其強抱到房間壓在床上強吻，還撫摸其下體，女子極力反抗張才停手，張竟說「我們都是成年人，一回生二回熟」等語。

張女極力想逃離張男住處，但因外面下大雨，張男見女子臉色不對，聲稱騎車載她回家等語安撫，事後張還跟她說實習後不要回去，要約她回家睡覺等語；女子事後向飯店實習同事提起此事，對方建議要向飯店主管、學校與家人通報。

張男在偵訊時辯稱，他約女子聊天時有勸對方不要買那麼貴的外套，後來就騎車載她回宿舍，沒有對其做出猥褻行為；受害女子則指證，到張住家後趁她不注意將她抱起來壓在床上，她極力掙扎仍遭強吻，張還說「我們都是成年人，一回生二回熟」、「做這件事只有你知我知」，還用手撫摸她下體與大腿、臀部等處，女子友人也作證，女子當時淋的全身濕，回來一直哭，還哭到抽搐，還說很怕以後上班遇到那個人該怎麼辦等語。

法官認為，女子針對與張男聊天、猥褻部分均具體指述，前後證詞大致相符，審理過程出現落淚、情緒激動無法繼續狀況，檢警傳訊飯店、學校等證人，也與女子證詞相符，法官審酌，張男利用工作場合認識女子，為滿足本身性慾竟朝對方猥褻，犯後還予以否認，審理後依強制猥褻罪判處張男有期徒刑1年。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

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