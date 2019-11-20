留置室鐵門未栓　通緝犯戴安全帽拿便當「偽裝外送員」輕鬆逃出警局

▲桃園市林姓男子因案遭通緝，今年8月被龍潭警分局逮捕到案，在留置室內竟然趁鐵門未關緊，偽裝外送員大大方方走出分局。（示意圖／取自免費圖庫Pixbay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市林姓男子因案遭通緝，今年8月間被龍潭分局員警查獲準備移送桃檢歸案，但在留置室等候移送時，見偵查佐未將鐵門拴緊，趁其不注意時拿安全帽與便當盒，佯裝成外送員直接走出分局大門，過程中居然未被察覺，但隔天私下與偵查佐聯繫後投案，地院法官審理後依脫逃罪判處2個月有期徒刑，至於偵查佐涉嫌縱放人犯部分，檢方則依職權予以不起訴處分。

檢方指出，林姓男子曾因過失傷害、妨害風化等罪遭地院審理後合併執行有期徒刑9個月，後來改以易科罰金執行完畢後，再因侵占罪遭判刑6個月尚待執行，林男因未到監執行遭到通緝，今年8月17日下午1時許林男在龍潭區被龍潭分局中興派出所員警逮捕歸案。

林男被送到龍潭分局偵查隊偵訊，承辦的1名偵查佐接收後準備移送至桃檢，先安置在留置室，偵查佐疑似未注意將留置室鐵門栓好鎖緊，林男見狀趁無人注意之際，打開鐵門戴上戒護人犯用的安全帽，再手持未吃完便當盒佯裝成外送員，悄悄的走出留置室、查隊辦公室後再走出龍潭分局大門，員警察覺後已太遲。

事隔12小時，林男自覺脫逃對警察不好意思，隔天上午7時許主動和偵查佐聯繫願意主動投案，當天下午1時許返回警局「投案」。

桃檢偵訊時，林男坦承脫逃等犯行，龍潭分局則提供監視器畫面佐證，檢方認為林脫逃犯行明確，偵結依脫逃罪提起公訴，偵查佐雖涉及過失縱放人犯罪嫌，檢察官考量並無不良前科，因一時疏忽才讓林脫逃，依職權予以不起訴處分。

地院法官審酌，林男為逃避入監趁機脫逃，但考量他事後坦承不諱，態度尚屬非劣，偵查中還知道要對員警表達歉意，還替員警求情，脫逃1日即向警方投案，依脫逃罪判處有期徒刑2個月，得易科罰金6萬元。

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