離婚吵半年「妻堅持要走」！空調工失控開瓦斯　與警對峙4小時下場曝光

▲妻子堅持要離婚，紀男竟開瓦斯揚言「一家四口一起走」，與警對峙長達4小時。（圖／東森新聞）

記者莊智勝／台中報導

台中市一名紀姓空調工人因不願與蔡姓妻子離婚，2018年5月凌晨情緒失控，割斷住處瓦斯管線企圖引爆，嗆聲「我們一家四口一起走！」不但揚言要帶著2名睡夢中的兒子共赴黃泉，還一度持刀挾持邱姓友人，與警方對峙4小時，直到最後警方趁隙朝紀男臉部狂噴辣椒水才將他制伏。全案經審理後，台中高分院20日駁回上訴維持一審判決，依漏逸氣體、恐嚇、妨害公務等罪嫌合併判處紀有期徒刑1年2月，全案仍可上訴。

據悉，41歲的紀男在北部擔任空調工人，平均每月返回台中住家一次，與蔡妻聚少離多，再加上夫妻2人感情不睦，因此蔡妻鐵了心要離婚，2人為此爭執逾半年之久。案發當天，紀男與公司邱姓同事從北部返抵台中住家，並與妻子商議離婚一事，見到蔡妻態度堅決、婚姻無轉圜餘地，當場情緒失控割斷瓦斯管線，高喊「不用去法院，我們一家四口一起走」，威脅要與妻子、和2名尚在就讀國小的兒子共赴黃泉。

蔡妻見到丈夫情緒失控，立即奪門逃出並報警求助；但紀男見到大批警力到場，卻抄起菜刀挾持邱男，威脅警方不准靠近。由於現場瀰漫瓦斯味，警消人員擔憂破門產生的火星引發爆炸，因此一時之間也不敢輕舉妄動，只得先疏散鄰近住戶約20人，並與紀男展開長達4小時的對峙。

雙方一路僵持到凌晨4點半，紀男態度才終於出現軟化，點頭同意蔡妻在一名員警的陪同下入屋談判，隨後該名員警趁紀男不備，持辣椒水朝其臉部猛噴，在外待命的警消見機不可失，立即衝入將紀男壓制上銬，整場鬧劇這才終於落幕。

事後紀男遭逮仍拒不認罪，辯稱割斷瓦斯管線後氣體只有些微滲漏，且自己還拔掉電器插頭，顯見並無點火引爆意圖，而那句「一家四口一起走」則是氣話，「因為她（妻子）逼我離婚已經半年多，但我不想離婚……！」台中地院審酌後不採信紀男辯詞，依漏逸氣體、恐嚇、妨害公務等罪嫌判其1年2月；紀男不服提出上訴，台中高分院今（20日）予以駁回，全案維持一審原判，仍可上訴。

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