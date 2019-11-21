台中BMW清晨連撞4車落跑！駕駛拐進巷弄撿查車損被拍下

▲台中21日清晨，一輛BMW不明原因擦撞路邊停放的4輛自小客、貨車。（圖／讀者提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市21日清晨發生一起自撞車禍事故，一輛銀色的BMW轎車不明原因擦撞北區中清路路旁停放的4台自小客、貨車，造成4輛車輛左側車面、輪胎等受損，無人受傷。警方獲報到場時，該BMW雖留在事故地點附近巷弄，但駕駛已逃逸無蹤，警持續調閱路口監視器追緝該駕駛人到案，以釐清案情。

警方調查，21日清晨3時42分許，一輛BMW轎車沿中清路前往市區方向行駛，於中清路一段471號前碰撞路旁停放的2輛自小客、2輛貨車，造成車輛受損，無人受傷，現場留下該車的前保險桿及前方車牌。

據了解，現場車禍發生時，有名計程車司機目擊並報警，警方循線於自強街路旁發現該肇事車輛，惟駕駛人未在車上；另外，有路口監視器錄到，該駕駛把車停到自強街後，有下車查看車損。

▲BMW轎車駕駛於肇事後，將車停放在事故地點附近巷弄下車查看車損，隨即逃逸。

目前警方持續調閱路口監視器，釐清肇事原因，並通知車主到案說明。警方呼籲，發生交通事故應勇於面對，勿任意離開現場，應釐清原因，避免衍生其他肇責。

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