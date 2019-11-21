台中無聊到只剩逢甲夜市能打？　遊客列「一串特色景點」驚人數字曝光

▲逢甲夜市總是吸引許多遊客慕名而來。（圖／資料照）

記者陳俊宏／綜合報導

有網友近日在PTT發文說，台中真的缺了一個市區觀光景點，只有一個逢甲夜市能打，引發不同看法。根據統計，清水高美濕地每年有超過350萬以上遊客造訪，而僅次於高美溼地的台中國家歌劇院一年也有200萬人次，現在館方還搬來兩隻超可愛的「摺紙變色龍」，立刻吸引遊客目光，而室內河道接下來會有東海大學學生作品。

原PO寫道，看了看台中的觀光，真的只能搖頭嘆息 台中市區沒一個必逛景點，導致沒像台北一樣有個101大樓，可以帶動周邊觀光、商業發展；如果台中塔（台灣塔）完工，說不定周遭店舖、商辦還有相關龐大的觀光金融都會發展，目前市府規劃是在水湳或是台中港廊帶，各位認為要蓋什麼，哪個地點最有機會呢？

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▼原PO認為，台中市區觀光只有「逢甲夜市能打」。（圖／資料照）

對此，有網友表示，台中有世界第一座曲面建築台中國家歌劇院，其他包括秋紅谷、東海大學、綠川柳川、台中公園、刑務所演武場、國美館隨便都一堆有特色的地方，「還是你只是想要人擠人？」另一人也說，並不會沒記憶點，每次去台中，親朋好友一定指名勤美綠園道和七期歌劇院，台中沒那麼不堪。

對此，台中市觀旅局長林筱淇今年6月曾表示，高美濕地擁有豐富的自然生態景觀，每年吸引350萬以上遊客造訪。而台中國家歌劇院完工後至今人潮不間斷，也是台中人引以為傲建築，一年遊客僅次於高美濕地，大約200萬人次。國家歌劇院副總監李忠俊接受《東森新聞》訪問指出，每天遊客平均是5000人次，假日會超過1萬人次。

館方最近在戶外廣場搬來兩隻超可愛的摺紙變色龍，立在草皮超吸眼球，就是要讓先前來過的遊客，再次到訪多了新鮮感。李忠俊透露，室內河道接下來會有東海大學學生作品。另外，位於南屯區的彩虹眷村也是吸引大批人潮造訪，一名遊客說，特地從台南上來玩。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

▼高美濕地每年遊客超過350萬人次。（圖／台中市觀光旅遊網）

▼台中國家歌劇院戶外廣場的摺紙變色龍超吸睛。（圖／翻攝台中國家歌劇院臉書）

▼摺紙變色龍還會變色。（圖／東森新聞）

▲▼台中國家歌劇院一年遊客大約200萬人次。（圖／資料照／台中國家歌劇院提供）