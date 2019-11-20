今年澎湖旅客大爆發「破120萬人次」　觀光局揭有2原因

▲2019澎湖國際海灣燈光節活動參觀人潮，比去年增加快3倍。（圖／觀光局提供）

記者賴文萱／台北報導

過去秋冬是澎湖旅遊淡季，但今年「澎湖國際海灣燈光節」活動吸引眾多人潮，再加上配合擴大國旅秋冬遊補助計畫，讓澎湖9至10月的觀光人數達22.3萬人，較去年同期成長約20.5%。觀光局指出，累計至今年10月，澎湖旅客已達120萬人次，可望於12月底前再創高峰。

觀光局長周永暉表示，今年澎湖國際海灣燈光節參觀人潮，直線上升來到13萬多人，較去年參觀人數增加快3倍之多，也創下同時段澎湖旅遊高峰新紀錄。

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▲▼澎湖國際海灣燈光節今年擴大舉辦，也屢創國際佳績。（圖／觀光局提供）

今年首次擴大舉辦的燈光節也屢創國際佳績，燈光裝置藝術「隱匿之海」分別入圍「2019年布里斯本設計獎」，整體燈光策展更獲得「2019柏林設計獎」入圍肯定，為澎湖打響國際知名度。

另外，觀光局9月1日推出的「擴大秋冬國民旅遊獎勵計畫」，創下秋冬遊澎湖的團體旅遊新紀錄，截至11月15日為止，總計713團逾1.6萬人次住宿於澎湖縣，為全國各縣市首位。自由行住宿優惠活動部分，澎湖更是約有7成的合法旅宿業者參與活動，補助房間數5.5萬間，逾12萬人住宿。

▲▼今年澎湖旅客累計至10月已達120萬人次，可望於12月底前再創高峰。（圖／觀光局提供）

觀光局表示，透過實質獎助鼓勵國旅，除減輕旅宿負擔，也以「淡季不淡」有效刺激旅宿業者住房率成長，創下有史以來澎湖秋冬旅遊新紀錄。

今年為期3個月的「第四屆澎湖秋瘋季」系列活動，除了燈光節外，還包含「2019菊島澎湖跨海馬拉松」、「2019澎湖國際風浪板錦標賽」，以及「2019小鎮漫遊年」等。

▲2019菊島澎湖跨海馬拉松吸引眾多好手參加。（圖／觀光局提供）

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