2020台灣燈會動土祈福！　主燈「森生守護」打造15公尺巨大樹木

▲台灣燈會宣傳影片曝光，令人驚豔。（圖／台中市政府提供）

記者賴文萱／台北報導

2020台灣燈會即將在明年2月8日至2月23日於台中登場，主展區在后里森林園區。今（17）觀光局也在台灣燈會主燈設置預定地舉辦「2020台灣燈會庚子年主燈基座動土儀式」，祈求燈會施工順利、燈會活動圓滿成功。

繼2003、2015年後，台中這次將是第3度辦理台灣燈會，主燈首次由知名藝術家林舜龍親自操刀，以「森生守護」為主題之大型藝術創作，作品以大地之母為主軸，打造超過15公尺巨大樹木，透過光影幻化，呈現大自然生生不息的能量流動，帶給人們保育環境的省思。

請繼續往下閱讀...

▲▼2020台灣燈會主燈動土祈福典禮。（圖／觀光局提供）

主燈光效搭配森林意象，呈現萬種風情，後續也將於原地典藏續展，以作為在地地標，成為遊客到訪台中后里的必玩景點。

觀光局除活化后里森林園區地標-聆聽花開的聲音及四口之家等設施，透過設備升級及夜間燈效，讓花博期間深獲好評之裝置藝術在燈會期間以全新風貌展示，並規劃主燈-森生守護及副燈-福賜大地等作品於燈會結束後原地典藏，讓燈會效益繼續延伸，也為生態永續新燈會立下全新里程碑。

▲2020年台灣燈會在台中Logo。（圖／台中市政府提供）

明年「台灣燈會」適逢辦理31周年，以「森林奇幻境地」為布展主題，並以永續為本，融入在地特色，並結合中台灣遊程等元素，打造嶄新燈會亮點。