安全部隊用水炮車驅趕　黃之鋒：德國應立即停止援助

▲香港安全部隊以水炮車驅趕示威者。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊庭蒝／綜合報導

香港眾志秘書長黃之鋒17日接受德國媒體訪問表示，德國政府應該仔細觀察現在香港的情勢，特別是這幾天在理工大學裡，香港安全部隊正對示威者使用「德國水炮」，呼籲立即停止提供軍事援助，不要再出口水炮車給安全部隊。

德國《畫報》指出，在國防部的計畫裡，列出了包括大陸在內的62個國家，讓這些國家的士兵有望在2020年與德國軍隊一起參加訓練演習。儘管香港發生動亂，大陸發生了侵犯人權的事件，德國政府依然計畫協助培訓11名解放軍裡的高級官兵及後勤。對此黃之鋒表示，有鑑於現在香港發生的暴亂，德國早就應該停止這一項計畫。

國際特赦組織的軍備與人權事務專家約翰（Mathias John）表示，依照香港目前的局勢，德國政府應該表達明確的意思，並立即終止任何軍事合作。

▲香港理工大學16日晚間爆發衝突，校園內也淪為戰場。（圖／記者宋良義攝）

對此德國國防部發言人回應，計畫的主旨是與其他國家的公民分享我們的民主價值觀，包括國際軍官課程以及在軍事學校受訓這些內容，這些都是既有且固定的規劃。

黃之鋒最近幾個月多次出訪，以爭取外國對香港的支持，但頻頻受到打壓，在9月時會見了德國外交大臣海科.馬斯（Heiko Maas），促使大陸外交部長王毅兩度取消和馬斯的會面，11月初在登記參選香港區議員的資格也被剝奪，對此他表示，「北京可以讓我噤聲，取消我的參選資格，卻無法讓所有香港人沉默。」期盼港民用選票讓外界聽見他們的聲音，因為這次選舉是對北京的全民公投，也是港人捍衛權利的機會。