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全新交易藝術體驗 「帕斯堤貨幣」為愛滋病患打氣

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▲藝術家李紫彤利用「帕斯堤貨幣」交易藝術，讓民眾反思「愛滋污名化」。（採訪撰稿／記者陳珊珊；攝影剪輯／記者陳家豪）

記者陳珊珊／採訪報導

進到展間內，交易員給予紅色手環，用手機掃描上面的QR Code，就會顯示你的帕斯堤貨幣！由藝術家李紫彤創作的帕斯堤貨幣，裡面含有特別意義，希望透過參與式藝術，帶給大眾新的反思。

▲▼ 全新交易藝術體驗 「帕斯堤貨幣」為愛滋病患打氣 。（圖／記者陳家豪攝）

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▲▼ 用手機掃描手環上的QR Code，就會顯示屬於你的帕斯堤貨幣。（圖／記者陳家豪攝）

▲▼ 全新交易藝術體驗 「帕斯堤貨幣」為愛滋病患打氣 。（圖／記者陳家豪攝）

藝術家李紫彤說：「有一天我聽到一個詞，就是污名也會通貨膨脹，然後由這個起始點，想到說HIV這個非常污名化的疾病，有沒有可能也做成一個社群金流，然後讓大家重新去想這個疾病，或者是重新去思考貨幣的價值是什麼」。

▲▼ 全新交易藝術體驗 「帕斯堤貨幣」為愛滋病患打氣 。（圖／記者陳家豪攝）

▲▼ 藝術家李紫彤為愛滋患者發聲，希望民眾透過藝術互動，能有新的反思。（圖／記者陳家豪攝）

▲▼ 全新交易藝術體驗 「帕斯堤貨幣」為愛滋病患打氣 。（圖／記者陳家豪攝）

將「貨幣」與「疾病」兩者可被流通、量化與管控的特質結合，帕斯堤貨幣隱喻愛滋病毒，讓民眾以藝術體驗，重新感受愛滋感染者的心路歷程。

李紫彤說：「這個藝術品是一個參與式的過程，就是說有參與跟交易藝術成份，你的貨幣扣除掉藝術家的收入，會全部回捐給愛滋相關的NGO，包括愛滋權益促進會、感染誌與同志熱線等組織」。

▲▼ 全新交易藝術體驗 「帕斯堤貨幣」為愛滋病患打氣 。（圖／記者陳家豪攝）

▲掃描手環上的QR Code就會顯示你的帕斯堤貨幣，民眾也可以利用帕斯堤貨幣，給予愛滋社群金流支持。（圖／記者陳家豪攝）

隨著時間過去，電子錢包裡面的「病毒」帕斯堤貨幣跟著變多，民眾也可以利用這些帕斯堤貨幣，購買與HIV相關的藝術作品，給予愛滋社群金流支持。

►►更多「帕斯堤貨幣」展覽資訊請點此

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