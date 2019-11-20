紐約文青新寵　新派療癒系甜品美食

圖、文／孫韶蓮

在紐約賣甜品可不容易，文青與學生都是主攻市場，但他們不容易討好。甜品又要有賣相又要好吃又要少糖低熱量，如何能夠全方位顧到？Kulu Desserts「咕嚕甜品」異軍突起，快速在紐約崛起展店，讓挑剔又挑嘴的紐約客都被征服。

身為資深吃貨與吃喝玩樂PHD，其實挺討厭走健康訴求的甜品，可能是在Whole Foods買過很多死貴的健康飲品，喝下去覺得好像在吃牛羊吐出來的草讓我痛不欲生。

我不算愛吃甜品，如果要吃就是為了補充大腦內流失的腦內啡讓甜滋滋的口感療癒疲憊的身心，如果不加重人工香料與糖精，如何可以創造口感把甜品變得更健康但維持甜品的特色？我們專訪咕嚕甜品創辦人Jayson，他說同樣是賣港式甜品，他重視原物料的產地與品質並融合各國風味，抹茶由日本進口、茶葉來自泰國、芝麻則是從韓國進口，中央廚房為新鮮嚴格把關。

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▲照片人物：左起搜搜看創辦人King、咕嚕創辦人Jayson、Giovanna。

Jayson說目前咕嚕在紐約有三間店、紐澤西有一間店，現在開始做連鎖加盟，加盟金的門檻不高為38,000美元，總部支援配方、設計與行銷。行銷方式以社群網站Facebook、Instagram還有Snapchat為主，他說現在都是要用影音吸睛，年輕人要快速看到畫面但資訊又要夠到位，所以創意影音內容很重要。

Jayson開發的餃子又正中擊到紐約文青的要害，同樣是賣水餃，用料硬是很具實驗性，除了保持傳統又兼顧創新，他們研發出牛肉起司餡、南瓜蔬菜餡、還有咖喱雞餡，紐約有不少蔬食愛好者，他們把燕麥的口感做成像肉的嚼勁，讓吃素的客人吃到後有某種補償安慰的功用，至於餃子的價格也是親民的中價位，八粒餃子的價格為7到8美元，一般學生也可以負擔。

文字、攝影：Giovanna Sun 孫韶蓮

孫韶蓮

企業家、作家、策展人

www.facebook.com/GiovannaCreativeStudio/

搜搜看APP共同創辦人、台北收藏交易中心美國地區官方策展人

出版商業叢書：「Shopify電商創業寶典」、小說：「掏金島-出賣紐約男友」

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